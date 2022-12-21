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رياضة

الإتحاد الفرنسي يتحرك بعد تعرض لاعبيه لإساءات عنصرية

عمر سلامي
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الإتحاد الفرنسي يتحرك بعد تعرض لاعبيه لإساءات عنصرية
ح.م
كينغسلي كومان رفقة لاعبي المنتخب الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيلاحق قضائيا مرتكبي الإساءات العنصرية التي لحقت بعدد من لاعبيه، عقب خسارة نهائي كأس العالم قطر 2022.
وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي على حسابه على “تويتر” : “بعد نهائي كأس العالم، كان عدد من لاعبي منتخب فرنسا عرضة لإساءات عنصرية غير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “وإذ يدين الاتحاد الفرنسي هذه الانتهاكات وعبارات الكراهية، فإنه يعلن رسميا متابعة مرتكبيها قضائيا”.

إساءات عنصرية تستهدف ثلاثي المنتخب الفرنسي

استهدف ثلاثي المنتخب الفرنسي، كينغسلي كومان وراندال كولو مواني وأوريليت تشواميني، بإساءات عنصرية، عقب خسارة “الديوك” لقب نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
وضيّع لاعبا بايرن ميونخ وريال مدريد كومان وتشواميني ركلتي ترجيح، فيما أضاع كولو مواني، لاعب إينتراخت فرانكفورت، فرصة ذهبية في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، كانت يمكن أن تمنح فرنسا اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها: “تركت رموز تعبيرية مثيرة للاشمئزاز، على حسابات الثلاثي وعدد من التعليقات المهينة، ودفعت التعليقات تشواميني وكولو مواني إلى تعطيل حساباتهما لفترة وجيزة”.

ونشر نادي بايرن ميونيخ رسالة دعم لكومان، ندد فيها بالتعليقات العنصرية التي استهدفت اللاعب الحامل لألوانه.

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