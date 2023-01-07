أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت عن تمديد عقد مدرب منتخب “الديوك” ديدييه ديشان إلى غاية عام 2026.

وسيواصل كل من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت، مدرب حراس المرمى، وسيريل موين، المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني للمدرب ديشان.

وجدّد الإتحاد الفرنسي لكرة القدم ثقته في المدرب ديشان بعد أن احتل الديوك المركز الثاني في مونديال قطر 2022 ، خلف المنتخب الأرجنتيني .

وكان زين الدين زيدان مرشحا لخلافة ديشان على رأس العارضة الفنية للديوك، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الإتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.