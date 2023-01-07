الإتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت عن تمديد عقد مدرب منتخب “الديوك” ديدييه ديشان إلى غاية عام 2026.
وسيواصل كل من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت، مدرب حراس المرمى، وسيريل موين، المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني للمدرب ديشان.
La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️
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— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023
وجدّد الإتحاد الفرنسي لكرة القدم ثقته في المدرب ديشان بعد أن احتل الديوك المركز الثاني في مونديال قطر 2022 ، خلف المنتخب الأرجنتيني .
وكان زين الدين زيدان مرشحا لخلافة ديشان على رأس العارضة الفنية للديوك، إلا أن المشوار الجيد لرفقاء مبابي في مونديال قطر، جعل الإتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشان إلى غاية 2026.