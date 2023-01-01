الإتحاد الليبي يطلب من السلطات دعما ماليا للمشاركة في شان الجزائر

طلب الإتحاد الليبي لكرة القدم، من السلطات الليبية توفير الإمكانيات اللازمة للمنتخب الأول من أجل مواصلة التحضيرات والمشاركة في “شان” الجزائر.

وندد الإتحاد الليبي بما وصفه عرقلة العمل الذي يسعى إلى تحقيقه، بهدف “حظر ليبيا على المستويين المحلي والدولي”.

وقال في بيان له: ” تابع الاتحاد الليبي لكرة القدم بكل أسف الإجراءات المتخذة ضده بناء على طلبات من أشخاص يسعون إلى عرقلة الاتحاد وتجميد نشاط لعبة كرة القدم داخليا وخارجيا”.

وأضاف: ” تفاجئنا بإجراءات سريعة بإيقاف حسابات الإتحاد مؤقتا تنفيذا لمن يسعون لتحقيق غايات خاصة، وليس مصلحة الكرة الليبية”.

وناشد الإتحاد الليبي السلطات للتدخل من أجل ضمان مشاركة المنتخب الليبي في “الشان”، حيث قال في بيانه: “وحرصا منا على المصلحة العليا للبلاد، فإن الأمر يتطلب تدخل كل الجهات المسؤولة التي تهمها مصلحة البلاد، باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل استمرار نشاط الإتحاد ومشاركة منتخباتنا وفرقنا الليبية في الخارج”.

كما أكد الإتحاد الليبي أنه “بصدد التحضير لمشاركة منتخبنا الأول في كأس إفريقيا للمحليين التي ستنطلق فعاليتها بالجزائر، في الأيام القادمة، حيث تحوّل الفريق هذا الأسبوع إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي، وربما نقرر الانسحاب من هذه البطولة في حالة عدم توفير الإمكانيات اللازمة”.