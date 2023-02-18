الإتحاد للتأكيد والعودة بنتيجة إيجابية من بنغازي

الأحد على الساعة الخامسة الأخضر الليبي اتحاد العاصمة

يواجه هذا المساء، بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، فريق اتحاد العاصمة نادي الأخضر الليبي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكاس الكاف، على ملعب “الشهداء بنينا” ببنغازي، في مباراة يديرها الحكم الدولي التونسي هيثم قيراط.

اتحاد العاصمة استهل هذه المنافسة بفوز ثمين في الجولة الأولى بثلاثية أمام نادي لوبوبو الكونغولي على ملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر، في حين خسر الأخضر الليبي خارج الديار أمام مارومو غالانتس الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف، وعينه على العودة بنتيجة إيجابية تمكنه من اللعب على التأهل المبكر خاصة وأنه يملك عدد كبير من اللاعبين اكتسبوا خبرة كبيرة أثناء مشاركتهم في كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس الكاف

تشكيلة الاتحاد التي تنقلت إلى ليبيا على متن طائرة خاصة بمعنويات منحطة بعد الإقصاء أمام اتحاد مغنية في كأس الجزائر تريد نسيان الإقصاء المر والعودة بنتيجة ايجابية مثلما أكده المدرب عبد الحق بن شيخة الذي قال عن هذه المواجهة: “الإقصاء في الكأس أثرّ علينا وعشنا كأننا في “جنازة”، في طريق عودتنا من مغنية إلى العاصمة، لكن يجب نسيان هذه المباراة، لقد طوينا نهائيا صفحة الكأس” وأضاف قائلا: “مباراة الأخضر الليبي تختلف عن باقي المباريات، فهي عبارة عن داربي محلي مغاربي، لم أتابع في حياتي مباراة سهلة بين فريق جزائري وفريق ليبي. رغم ذلك نحن جاهزون من أجل العودة بنتيجة ايجابية”.

من جهته، يواصل نادي الأخضر الليبي استعداداته لثاني مواجهاته الأفريقية أمام فريق اتحاد الجزائر، على ملعب “شهداء بنينا” بحسب ما أكدته الصحافة الليبية، محاولا تدارك أخطاء الجولة الأولى، بعد أن خسر أمام مضيفه الجنوب أفريقي مارومو غالانتس برباعية مقابل هدف. وأرجع مدرب الأخضر الليبي سمير شمام سبب خسارة اللقاء الأول إلى ضعف اللياقة البدنية، فضلا عن بطء لاعبيه في دخول أجواء المباراة أمام بطل جنوب أفريقيا، الأمر الذي ينوي تداركه أمام اتحاد العاصمة، بهدف تعويض خسارة الجولة الأولى… وشهدت تدريبات فريق الأخضر الذي خاضها على أرضية ملعب بنينا حضور المحترف الغاني الجديد ريتشموند بواكي. وعمل مدرب فريق الأخضر التونسي سمير شمام في الحصص التدريبية على تهيئة اللاعبين بدنيا ونفسيا سعيا لتحضيرهم بالشكل المطلوب قبل المواجهة المهمة أمام فريق اتحاد العاصمة.

علما أن الأخضر الليبي تربص قبل بداية المنافسة بمصر خاض خلاله سلسلة من المباريات الودية التجريبية أهمها أمام فريق المريخ السوداني، حيث انتهى اللقاء الودي بتعادل الفريقين سلبياً دون أهداف، وكان فريق الأخضر بقيادة مدربه التونسي سمير شمام قد عزز قائمته الأفريقية بعدد من الانتدابات المهمة أبرزهم المحترف الغاني ريتشموند بواكي والتونسي هيثم المحمدي إلى جانب بعض الانتدابات المحلية أبرزها الثنائي أكرم الزوي وأحمد الحاسي والظهير الأيسر مجدي أرطيبة، قادماً من فريق دارنس وآخر الصفقات طارق السعيطي.