الإثنين أول أيام رمضان في فلسطين

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين مساء الأحد، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان للمفتي:”استئناسا بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولّد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته. فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة”.

قبل أن يدعو الله “لأن ييسر لأمتنا الإسلامية العز والمنعة والتمكين. وأن يتقبل شهداءنا في عليين. وأنْ يُيَسِرَ الفرج القريب لأسرانا البواسلِ. وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين”.

ويدخل شهر الصيام على الفلسطينيين في قطاع غزة هذه السنة، وهم يواجهون حرب إبادة صهيونية مستمرّة، منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.