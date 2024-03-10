-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الإثنين أول أيام رمضان في فلسطين

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
الإثنين أول أيام رمضان في فلسطين
أرشيف
فلسطين تحت العدوان

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين مساء الأحد، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان للمفتي:”استئناسا بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولّد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته. فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة”.

قبل أن يدعو الله “لأن ييسر لأمتنا الإسلامية العز والمنعة والتمكين. وأن يتقبل شهداءنا في عليين. وأنْ يُيَسِرَ الفرج القريب لأسرانا البواسلِ. وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين”.

ويدخل شهر الصيام على الفلسطينيين في قطاع غزة هذه السنة، وهم يواجهون حرب إبادة صهيونية مستمرّة، منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

مقالات ذات صلة
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعلن عن يوم بداية رمضان

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعلن عن يوم بداية رمضان

مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو لوقف لإطلاق النار في السودان خلال رمضان

مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو لوقف لإطلاق النار في السودان خلال رمضان

موعد جديد للرئاسيات في السنغال

موعد جديد للرئاسيات في السنغال

بن جامع يشيد بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

بن جامع يشيد بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

حجز أكثر من طن من الكوكايين في فرنسا

حجز أكثر من طن من الكوكايين في فرنسا

هذه الدول ستبدأ صيام رمضان يوم الثلاثاء

هذه الدول ستبدأ صيام رمضان يوم الثلاثاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد