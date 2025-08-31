الإثيوبي كيروس والهولندية شيفان يحطمان الرقم القياسي في ماراثون سيدني

حقق الإثيوبي هايلي مريم كيروس والهولندية شيفان حسن، الأحد، رقمين قياسيين في فئتي الرجال والسيدات في ماراثون سيدني.

وحسم كيروس سباق ماراثون الرجال في ساعتين وست دقائق وست ثوانٍ، مسجلاً أسرع زمن على الإطلاق في ماراثون سيدني.

وتفوق كيروس بأكثر من دقيقة على الرقم القياسي السابق للسباق.

وفاز العداء الإثيوبي البالغ من العمر 28 عامًا بفارق 10 ثوانٍ عن مواطنه أديسو جوبينا، بينما حل تيبيلو راماكونجوانا من ليسوتو ثالثًا.

وحطمت شيفان حسن الرقم القياسي لفئة السيدات، حيث حققت الفوز في ساعتين و18 د و22 ثا.

وتفوقت الهولندية بفارق ثلاث دقائق تقريبًا من الرقم القياسي السابق الذي سجلته الإثيوبية ووركينيش إيديسا العام الماضي.

وفازت شيفان حسن على الكينية بريجيد كوسجي بفارق 34 ثا، بينما حلت إيديسا ثالثة بزمن ساعتين و22 د و5 ثا.