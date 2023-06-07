الإجراءات الجمركية بالمعابر الحدودية.. هذا ما دعا إليه وزير المالية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية وحسن استقبال المسافرين على مستوى المعابر الحدودية.

وجاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قادت الوزير إلى مصالح المديرية العامة للجمارك بمطار هواري بومدين، بحضور المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي.

وخلال جولته التفقدية على مستوى المحطة الغربية للمطار، دعا فايد جميع المصالح الفاعلة إلى “التعاون مع مصالح الجمارك في إطار نهج تشاركي بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وعقلنتها وإزالة العقبات غير الضرورية”.

كما أبرز الوزير أهمية الاستقبال الجيد للمسافرين وحسن معاملتهم والسرعة في إنهاء المعاملات الجمركية، لضمان “حسن سير” موسم الاصطياف.

ولدى تلقيه شروحا حول نشاط مكتب التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المطار، أكد الوزير على أهمية مكافحة الجرائم المتعلقة بالصرف.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن النظام المعلوماتي الجديد الجاري إعداده لرقمنة جل النشاطات الجمركية، “سيحدث ثورة في قطاع الجمارك خلال الأشهر القادمة”.