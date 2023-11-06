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الإحتلال ألقى على القطاع 35 ألف طن من المتفجرات

الشروق أونلاين
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الإحتلال ألقى على القطاع 35 ألف طن من المتفجرات
ح. م
قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين في بيروت أن قوات الكيان ألقت على قطاع 35 ألف طن من المتفجرات.

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسامة حمدان، في ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين، 6 نوفمبر، في بيروت ونقلتها “الجزيرة نت” أن قوات الكيان ألقت على قطاع 35 ألف طن من المتفجرات.

أسامة حمدان قال أن “خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه، وهذا هو سبب قصفه الإجرامي غير المسبوق”.

حيث لم ينج أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية، وأشار إلى أن إسرائيل ألقت على قطاع غزة حتى الآن حوالي 35 ألف طن من المتفجرات بدعم أميركي كامل، معتبرا أن الليلة الماضية شهدت أكبر مجزرة “يرتكبها الكيان الصهيوني منذ إنشائه”.

القيادي في حركة حماس قال أن إسرائيل تغطي على خسائرها في الميدان باستهداف النساء والأطفال الآمنين في منازلهم.

أما حول حديث وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بإلقاء قنبلة نووية على غزة فقال عنه حمدان أنه بمثابة “اعتراف صريح ورسمي بامتلاك العدو أسلحة نووية”، ووصفه بأنه “تكريس للتراث الصهيوني في ارتكاب المجازر”.

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