الإحتلال يسمح بفتح معبر كرم أبو سالم مؤقتا

أعلنت حكومة الإحتلال، اليوم الجمعة 15 ديسمبر، أنها سمحت “مؤقتا” بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم وهذا بسبب “الإزدحام الشديد” في معبر رفح.

وحسب ما نقله موقع “العربي الجديد” فقال مكتب رئيس حكومة الإحتلال “وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراء مؤقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلاً من إعادتها إلى رفح”، كما أكد “المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة”.

حسب نفس المصدر، الإحتلال أضاف في تصريحه أن فتح المعبر سيسمح بدخول 200 شاحنة مساعدات يومياً.

رحبت الأمم المتحدة بهذا الإعلان. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن التنفيذ السريع لهذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

كما أضاف أن التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار سيزيد توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع بشكل أكبر.

وقبل بداية العدوان على غزة، كانت 60 بالمئة من السلع التي تدخل إلى القطاع تمر عبر هذا المعبر.