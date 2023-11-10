الإحتلال يفرغ الأقصى من المصلّين

للأسبوع الخامس على التوالي تفرض قوات الإحتلال قيودا على دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة في مسجد الأقصى بالقدس الشرقية، ما جعله يبدو شبه فارغ من المصلين.

للأسبوع الخامس على التوالي تفرض قوات الإحتلال قيودا على دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة في مسجد الأقصى بالقدس الشرقية، ما جعله يبدو شبه فارغ من المصلين.

فحسب ما نشرته وكالة “الأناضول” نقلا عن شهود عيان، بدت اليوم ساحات الأقصى ومصلياته خالية إلا من عدة آلاف من المصلين كبار السن.

الوكالة أفادت أيضا أن 4 آلاف مصل فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد، حسب مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

ذات المسؤول صرّح للوكالة أنه “منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي تفرض الشرطة الإسرائيلية على مدار أيام الأسبوع قيودا على دخول المصلين إلى المسجد ولكن في أيام الجمعة تكون القيود أشد”.

وأضاف المتحدث أنه “للأسبوع الخامس، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية سوى لكبار السن بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة”.

واضطر مئات المصلين للصلاة في الشوارع القريبة من أسوار البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول إلى المسجد. حيث أطلقت شرطة الإحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين الذين أدوا الصلاة في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة.