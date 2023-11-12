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في خرق للقانون الإنساني الدولي :

الإحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف فوسفورية

الشروق أونلاين
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الإحتلال يقصف جنوب لبنان بقذائف فوسفورية
فرانس برس
رتل من دبابات ميركافا تم تجميعه جنوب لبنان، 8 أكتوبر 2023.

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” اللبنانية، اليوم الأحد 12 نوفمبر، أن الإحتلال الإسرائيلي أطلق على أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أكثر من 40 قذيفة معظمها فوسفورية.

وهي القذائف المحظورة دوليا والتي يستعملها الإحتلال في قصفه لغزة، وقد قامت منظمات بتوثيق استعمال قنابل الفوسفور الأبيض ونددت بكونه “خرقا للقانون الإنساني الدولي”.

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية لم تتحدث عن حدوث إصابات في صفوف اللبنانيين، لكن وسائل إعلامية أخرى تحدثت عن تضرر مزارع الفلاحين الذين يعيشون جنوب لبنان، وممتلكاتهم.

كما تعرف قرى جنوب لبنان نزوحا كبيرا لسكانها خوفا من البطش الإسرائيلي. وإضافة إلى قصف القرية ومزارعها، استهدفت مدفعية الإحتلال مستشفى ميس الجبل الحكومي بقذيفة يوم الجمعة 10 نوفمبر الماضي.

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