الإحتلال يقصف مدخل مستشفى الشفاء ويرتكب مجزرة جديدة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة إذ قصفت المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب غزة، مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة إذ قصفت المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب غزة، مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر.

حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد قصف طيران الاحتلال الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي وسيارة إسعاف كانت متواجدة في المكان.

قصف خلف سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته.

وبحسب “وفا” نقلا عن مصادر محلية، فيتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وبالتزامن مع قصف مدخل المستشفى، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.