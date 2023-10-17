الإحتلال يقصف مدرسة في غزّة ويخلّف 6 شهداء

قالت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين أن قوات الإحتلال قصفت مدرسة تابعة للمنظمة في غزّة ما خلف 6 شهداء إضافة إلى عشرات الجرحى.

قالت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” أن قوات الإحتلال قصفت مدرسة تابعة للمنظمة في غزّة ما خلف 6 شهداء. هذا إضافة إلى إصابة العشرات بجروح، هذا في بيان نشرته المنظمة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر.

كما أشار ذات البيان أن الأرقام يمكن أن تكون أعلى من الأرقام التي تم تقديمها. وقال المفوض العام للأونوروا، فيليب لازاريني “هذا أمر مشين، ويظهر مرة أخرى تجاهلا صارخا بحياة المدنيين. لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعد الآن، ولا حتى منشآت الأونروا”.

المفوض أفاد بلجوء ما لا يقل عن 4000 شخص إلى هذه المدرسة التي تحولت إلى ملجأ، مشيرا إلى أن هؤلاء الناس ليس لهم مكان يذهبون إليه.

كما أضاف أن وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ظلت تزود سلطات الإحتلال بإحداثيات منشآتها بشكل يومي منذ بداية الحرب، وهذا لتجنب قصفها.

كما قصفت اليوم أيضا قوات الإحتلال، مستشفى الأهلي العربي في حي الزيتون بمدينة غزة. قصف أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص وإصابة عدد كبير من العائلات التي لجأت إلى المستشفى إضافة إلى موظفيه.