-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
العالم

الإحتلال يقصف مراكز إيواء جمعية البركة الجزائرية مخلّفا 52 شهيدا

الشروق أونلاين
  • 319
  • 0
الإحتلال يقصف مراكز إيواء جمعية البركة الجزائرية مخلّفا 52 شهيدا
أرشيف/ح. م
أفاد التلفزيون الجزائري نقلا عن مراسله في غزة تعرض مراكز الإيواء التي أقامتها جمعية البركة الجزائرية في القطاع إلى قصف من قوات الإحتلال.

أفاد التلفزيون الجزائري نقلا عن مراسله في قطاع غزة تعرض مراكز الإيواء التي أقامتها جمعية البركة الجزائرية في القطاع إلى قصف من طرف قوات الإحتلال.

المركز الذي تعرض للقصف اليوم، الإثنين 4 ديسمبر، يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح عبارة عن مدرستين مشتركتين هما مدرسة صالح الدين وأسعد الصفطاوي بمنطقة الدرج.

وحسب التلفزيون الجزائري نقلا عن مدير مستشفى المعمداني، فضل نعيم، فالإستهداف المباشر لمركز الإيواء بمدرسة الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة من طرف الإحتلال خلّف 52 شهيدا و100 مصاب على الأقل.

مقالات ذات صلة
رفضا للتأثير الفرنسي.. بوركينا فاسو والنيجر تنسحبان من مجموعة دول الساحل

رفضا للتأثير الفرنسي.. بوركينا فاسو والنيجر تنسحبان من مجموعة دول الساحل

أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أبو عبيدة : دمّر مجاهدو القسام 28 آلية صهيونية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الكيان الصهيوني يبدأ “حرب اليائس” في الجنوب

الكيان الصهيوني يبدأ “حرب اليائس” في الجنوب

هذه محددات إطالة حرب الإبادة الصهيونية في غزة

هذه محددات إطالة حرب الإبادة الصهيونية في غزة

البيت الأبيض سيخفض دعمه لأوكرانيا لهذا السبب

البيت الأبيض سيخفض دعمه لأوكرانيا لهذا السبب

“التنسيقية الأوروبية” تطالب المغرب بإطلاق فوري لسراح الصحراويين

“التنسيقية الأوروبية” تطالب المغرب بإطلاق فوري لسراح الصحراويين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد