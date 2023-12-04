الإحتلال يقصف مراكز إيواء جمعية البركة الجزائرية مخلّفا 52 شهيدا

أفاد التلفزيون الجزائري نقلا عن مراسله في قطاع غزة تعرض مراكز الإيواء التي أقامتها جمعية البركة الجزائرية في القطاع إلى قصف من طرف قوات الإحتلال.

المركز الذي تعرض للقصف اليوم، الإثنين 4 ديسمبر، يؤوي أكثر من 10 آلاف نازح عبارة عن مدرستين مشتركتين هما مدرسة صالح الدين وأسعد الصفطاوي بمنطقة الدرج.

وحسب التلفزيون الجزائري نقلا عن مدير مستشفى المعمداني، فضل نعيم، فالإستهداف المباشر لمركز الإيواء بمدرسة الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة من طرف الإحتلال خلّف 52 شهيدا و100 مصاب على الأقل.