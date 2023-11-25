الإحتلال ينقل عدوانه إلى الضفة..  قوات كبيرة تقتحم جنين وتحاصر مستشفيات

قتحمت قوات الإحتلال مدينة جينين في الضفة الغربية مساء اليوم السبت، وحاصرت مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.

اقتحمت قوات الإحتلال مدينة جنين في الضفة الغربية مساء اليوم السبت، 25 نوفمبر، وحاصرت مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا كما أطلقت النار بشكل عشوائي.

الإقتحام خلف شهيدين إضافة إلى خمس إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة حسب مدير مستشفى الرازي د. فواز حماد.

وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” ونقلا عن مصادر أمنية، قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اباقتحام المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وتشهد سماء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع في حين انطلقت جرافات الاحتلال في تدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم.

وقد تحدثت قناة المنار عن تجدد الإشتباكات المسلحة العنيفة مع قوات الإحتلال المتوغلة في المدينة.