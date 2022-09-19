الإحصاء العام للسكان: مسح دقيق حول البطالة والدخل والمستوى المعيشي

أكّد المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، يوسف بعزيزي، أن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان القادمة، ستقدّم مسحًا اجتماعيًا دقيقا حول البطالة والدخل والمستوى المعيشي.

وأوضح المتحدث، الاثنين، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى ، أنّ العملية التي ستستمرّ إلى غاية التاسع أكتوبر القادم، ستوفّر “قاعدة بيانات يتسنى استعمالها لإجراء مسح دقيق حول البطالة، الديموغرافيا، الدخل والمستوى المعيشي”.

وتابع المتحدث ” أنّ العملية ستنطلق الأحد المقبل وتستمرّ إلى غاية التاسع أكتوبر القادم، و تم تجنيد حوالي 53 ألف عون إحصاء أغلبيتهم طلبة وخريجي الجامعات”، وأضاف أنّ “الأعوان المكلفين بالإحصاء تلقوا تكوينًا عبر مراحل ما يؤهلهم للقيام بهذه العملية”.

وأكّد بعزيزي أنّ العملية التي ستنظّم تحت شعار “لنحصي حاضرنا لبناء مستقبلنا”، سيتم الانتهاء من جمع بياناتها في المدة التي تمّ تحديدها، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولى في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الإحصاء.

وجدّد بعزيزي القول إنّ “الهدف من عملية الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان هو توفير معطيات دقيقة من أجل استعمالها في ترسيم السياسات العامة للحكومة، وعليه يجب أن تكون المعطيات دقيقة، على أن تشمل التركيبة السكانية وأنواع المباني عبر كامل القطر الوطني”، لذلك دعا كل الأسر الجزائرية إلى التعاون مع أعوان الإحصاء وتسهيل مهمتهم في جمع البيانات”.

من جانب أخر، كشف ضيف الصباح أنه “ولأول مرة سيتم استعمال اللوحات الإلكترونية في جمع البيانات ومعالجتها بدلاً من الاستبيانات الورقية”، وهو ما سيسهّل – بحسب بعزيزي – جمع المعلومات وعدم ارتكاب الأخطاء” مؤكّدًا أنّ “البيانات التي سيتم جمعها ستكون سرية”.

لأول مرة منذ الاستقلال.. ألواح إلكترونية لإحصاء السكان

لأول مرة منذ الاستقلال، سيستخدم أعوان الإحصاء العام للسكان في الجزائر، ألواحا إلكترونية ذكية، حسب ما كشف عنه وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل.

وقال شرحبيل في ندوة عقدها يوم الخميس حول عملية الإحصاء العام للسكان إنّ “استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم، يعتبر قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء بالجزائر”.

وتنطلق عملية الإحصاء السادسة في تاريخ البلاد، بداية من 25 سبتمبر الجاري، لتستمرّ إلى غاية 9 أكتوبر 2022.

وسيشمل الإحصاء العام جمع معلومات ذات طابع اجتماعي وديموغرافي واقتصادي حول أفراد الأسر الجزائرية، على غرار بيانات الزواج، التنقل، الهجرة، التربية، والتعليم.

كما سيتطرق الأعوان القائمون على العملية إلى المعطيات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية، واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما ستضمّ العملية إحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص بدون مأوى. مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغير ذلك.

وتم تكوين أكثر من 61.000 عون لإجراء الإحصاء العام للسكان، منهم 51 ألف عونا مكلّفا بالإحصاء، و8.032 عونا مراقبا، بالإضافة إلى أكثر من 2.000 عون احتياطي.