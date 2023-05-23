الإحصائيات تتوّج محرز كأفضل لاعب في العالم؟

كأكثر لاعب صناعة للأهداف منذ نهاية المونديال

تضع الإحصائيات النجم الدولي الجزائري رياض محرز أفضل لاعب في العالم، وهذا منذ نهاية كأس العالم 2022 بقطر، بحسب ما كشفت عنه شبكة “سكواكا” المتخصصة في إحصائيات اللاعبين والأندية.

وتبيّن الأرقام التي حققها الدولي الجزائري هذا الموسم مع ناديه مانشستر سيتي الأنجليزي، في جميع المنافسات، في الفترة التي أعقبت المونديال، أنه كان الأفضل على الإطلاق ما بين أقرانه في الدوريات الأوربية الخمس الكبرى في صناعة الأهداف.

وبرصيد 10 تمريرات حاسمة لحد الآن، يتقاسم قائد المنتخب الوطني الصدارة مع الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والبرتغالي رافائيل غيريرو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، اللذين صنع كل واحد منهما 10 أهداف أيضا.

أما في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كأس العالم، فينفرد رياض محرز بصدارة الترتيب، كأفضل صانع أهداف متفوقا على النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح.

كما يتفوق محرز على أربعة لاعبين آخرين صنعوا 8 أهداف منذ نهاية كأس العالم 2022، جميعهم يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول، رفقة زميله الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، والبلجيكي لياندرو تروسارد، جناح أرسنال، بالإضافة إلى مايكل أوليز لاعب كريستال بالاس.

وإضافة إلى صناعة الأهداف، وتسجيل الأهداف، يملك النجم الجزائري الأفضلية على جميع منافسيه بعد تتويجه مطلع الأسبوع بالدوري الأنجليزي مع ناديه مانشستر سيتي، لخامس مرة في مشواره، أربع مرات مع السيتي ومرة مع فريقه السابق ليستر سيتي.

إلى ذلك، قد يحطم محرز هذا الموسم كل الأرقام القياسية الفردية، في حالة تمكن من تحقيق الثلاثية مع مانشستر سيتي، الذي سيخوض نهائي كأس إنجلترا أمام جاره مانشستر يونايتد في الثالث جوان المقبل، ثم بعدها نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من نفس الشهر.