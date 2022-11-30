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رياضة
مواجهة بارادو ستكون بنسبة كبيرة الأخيرة لعمراني

الإدارة تخطط للتعاقد مع الفرنسي دوما.. ورحو مساعدا له

الشروق أونلاين
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الإدارة تخطط للتعاقد مع الفرنسي دوما.. ورحو مساعدا له
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فرانك دوما

كشفت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، عن نية الإدارة في التفاوض مع المدرب السابق لنادي تي بي مازيمبي الكونغولي، الفرنسي فرانك دوما، إلى جانب الدولي السابق سليمان كمساعد له على رأس العارضة الفنية للنادي، خلفا للمدرب الحالي عبد القادر عمراني الذي لن يعمر طويلا في الشبيبة، خصوصا وأن آخر الأخبار تشير أن مواجهة نادي بارادو لحساب الجولة 13 من البطولة ستكون الأخيرة بالنسبة لعمراني.
وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن فرانك دوما، الذي سبق له العمل في الشبيبة قبل ثلاث سنوات، قبل أن يغادرها بسبب المشاكل التي حدثت له مع الرئيس السابق شريف ملال، لن يرفض العمل مجددا في الشبيبة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن برودة العلاقة بين عبد القادر عمراني واللاعبين في الآونة الأخيرة تعد السبب المباشر لرغبة الإدارة في التخلي عن عمراني الذي بدوره يكون فقد شغف العمل في الفريق مؤخرا، خصوصا عقب فتحه النار على لاعبيه والذين حملهم مسؤولية التعثرات الأخيرة في البطولة داخل الديار، علما أن عمراني الذي استقال مؤخرا قبل أن يعدل عن قراره كان قد شكك في مستويات بعض اللاعبين وتعمدهم الخسارة، الأمر الذي ولد حربا باردة بينه وبين اللاعبين الذين صاروا لا يطيقون العمل معه.
هذا ومن المنتظر أن تكون المباراة المقبلة أمام نادي بارادو الأخيرة بالنسبة لعمراني الذي سيغادر بنسبة كبيرة الفريق بسبب عدم رغبته في المواصلة، وهو ما أسره مرارا لمقربيه مؤكدا لهم أنه لن يكمل مرحلة الذهاب التي بقي منها ثلاث مباريات فقط.
جدير بذكره، شبيبة القبائل كانت قد عادت بنقطة ثمينة من بسكرة عقب مواجهة الإتحاد المحلي بهدف في كل شبكة وهي النتيجة التي جعلت الفريق في الصف 15 في الترتيب العام برصيد 6 نقاط فقط، قبل مواجهة نادي بارادو في الجولة المقبلة على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.
دريس. س

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