الإدارة ترسم المعالم الكبرى لتحضيرات فريقها

جمعية أولمبي الشلف:

رسمت إدارة جمعية أولمبي الشلف معالم برنامجها التحضيري للموسم الكروي الجديد، الذي يرتكز على الاستقرار الفني والتدعيمات النوعية، بحسب ما أفاد به النادي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في بيان له.

وأوضح البيان أنه قد تم خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم “أسود الشلف”، المنعقد برئاسة عبد الكريم مدوار، المصادقة على جملة من القرارات الإدارية والفنية الضرورية لضمان أفضل الظروف تحسبا للموسم الجديد.

وعلى الصعيد الفني، جددت إدارة النادي ثقتها في الطاقم الفني بقيادة المدرب الرئيسي عبد الحق بلعيد، في خطوة تندرج ضمن سياسة الاستقرار التي ينتهجها النادي، كما تم تدعيم العارضة الفنية بتعيين سمير شيبان في منصب مدرب مساعد.

واستهل رفاق القائد بلقاسم براهيمي،- الذي تم تجديد عقده مع الفريق-، تحضيراتهم للموسم الجديد يوم 5 جويلية المنقضي بإجراء الفحوصات الطبية الدورية، قبل أن يجري الفريق تربصين محليين بمدينة الشلف.

ومن المنتظر أن يتنقل الفريق هذا الخميس إلى مدينة إسطنبول التركية للدخول في تربصه التحضيري الثالث والأخير، الممتد من 30 جويلية إلى 14 أوت 2026، والذي سيتخلله إجراء عدد من المباريات الودية، سيعلن عن برنامجها لاحقا.

وفي ما يتعلق بالاستقدامات، عززت جمعية أولمبي الشلف صفوفها بستة لاعبين جدد، وهم: سعيد عمراني (مدافع محوري، قادم من اتحاد الشاوية)، وأمير عيدوني (ظهير أيمن، قادم من اتحاد عنابة)، وعبد الرحيم حمداني (ظهير أيسر، قادم من جمعية الأبيار)، ومحمد علاء الدين بلعريبي (وسط ميدان، قادم من مستقبل بلدية الرويسات)، وزبير مطراني (مهاجم، قادم من وداد مستغانم)، وعبد الجليل بوصالحي (مدافع محوري، قادم من أكاديمية مشعل التحدي البرج).

وخلص بيان إدارة جمعية الشلف إلى التأكيد أن خطوة التعاقد مع الدولي الجزائري لأقل من 20 سنة، عبد الجليل بوصالحي، تندرج في إطار تطبيق تعليمات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التي تلزم الأندية بإدراج ثلاثة لاعبين من مواليد سنة 2006 أو بعدها ضمن تعداد الفريق الأول. وفي الختام، أكدت إدارة النادي أن فترة الانتقالات الصيفية ستظل مفتوحة إلى غاية 31 أوت 2026، مع مواصلة المساعي لضم لاعبين أو ثلاثة إضافيين، وفقا للاحتياجات التي حددها المدرب عبد الحق بلعيد.