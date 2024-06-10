الإدارة ترفض كل العروض بخصوص زوغرانا وتصر على ميركاتو قوي

مولودية الجزائر

رفضت إدارة مولودية الجزائر فتح ملف رحيل الإيفواري محمد زوغرانا عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد العروض التي وصلت النادي من طرف أندية أوروبية، حيث تصر إدارة العميد الحفاظ على الجوهرة الإيفوارية في الفريق، خاصة وأن الفريق مقبل على منافسة كأس رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر أشبال باتريس بوميل في الحفاظ على لقب البطولة.

وكان زوغرانا، أحد أفضل اللاعبين هذا الموسم، حيث قدم مستوى أكثر من رائع، طيلة الموسم، جعلته اكتشاف الموسم، وأحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم، بالإضافة إلى تعلق أنصار المولودية به، أين أصبح المدلل الأول لهم، بالنظر للتضحيات الكبيرة التي يقدمها فوق أرضية الميدان، ما جعل إدارة المولودية ترفض بأي شكل من الأشكال رحيله على النادي، وعدم تكرار خطأ الإدارة السابقة بعد بيع المالي أليو دينغ.

تشبث رئيس النادي محمد حكيم حاج رجم والمدرب بوميل بخدمات الموهبة الإيفوارية، جاء بسبب الرغبة الكبيرة في الدخول إلى رابطة الأبطال الإفريقية بكل قوة، خاصة وأن حاج رجم يصر على ميركاتو قوي جدا، من أجل مجابهة كبار القارة، وتقديم مشوار مثالي في رابطة الأبطال، حيث انطلق في المفاوضات مع عديد اللاعبين، وأسماء دولية، بغرض تعزيز التشكيلة بداية من الموسم القادم، رغم التكتم على أسماء اللاعبين، من أجل ضمان سير المفاوضات بطريقة سلسلة.

يذكر أن إدارة الفريق رفقة بوميل وضعوا قائمة للاعبين المستهدفين، يتقدمهم الدولى الجزائري و اللاعب السابق للفتح السعودي سفيان بن دبكة، الذي يعتبر المطلب الأول لجماهير المولودية في الميركاتو المقبل، بالنظر لما قدمه سابقا مع الفريق، بالإضافة إلى أسماء أخرى ترفض الإدارة الكشف عنها، خاصة وأن الفريق مقبل على نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد في مباراة واعدة يريد من خلالها رئيس الفريق الدخول للتاريخ من أوسع الأبواب بتحقيق ثنائية هي الأولى في تاريخ مولودية الجزائر، بعد الثلاثية الشهيرة والوحيدة في الجزائر سنة 1976.