الإذاعة الجزائرية تطلق قناة جديدة هذا الأربعاء

إذاعة الحنين الجزائرية..

أعلنت الإذاعة الجزائرية عن إطلاق قناة إذاعية فنية وموسيقية جديدة ستحمل تسمية “زمان أف أم”، إذاعة الحنين الجزائرية، يوم الأربعاء القادم.

وتهدف الإذاعة الجديدة التي أطلقتها المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، إلى تعريف الجمهور الجزائري والأجنبي بالتراث الموسيقي الجزائري. حيث ستبث برامجها باللغتين العربية والأمازيغية.

وتوجه “زمان أف أم” إلى كل مهتم بما هو قديم أصيل وجميل من الأعمال الفنية الغنائية، الموسيقية، والمسرحية الراقية. المستوحاة من عناصر وسمات الثقافة الوطنية الجزائرية بكل ما يميزها من ثراء وتنوع.

وأوضحت المؤسسة نفسها أن برامج الإذاعة الجديدة ليست مخصصة فقط لمن يشعرون بالحنين إلى الموسيقى الجزائرية. حيث ستوجه إلى روائع الأعمال الفنية العربية والعالمية في كل الأنواع والأصناف التعبيرية.

ويأتي إطلاق هذه القناة الإذاعية ضمن إطار خطط المؤسسة العمومية لتطوير وتنويع باقتها من القنوات المتخصصة. بعد إطلاقها مؤخرا “أفريكا أف أم” المخصصة لإفريقيا والتي تبث برامجها بمختلف اللغات.

وسيتم الإعلان الرسمي لهذه القناة الإذاعية الفتية “زمان أف أم” يوم الأربعاء القادم، بمقر الإذاعة الوطنية، بدايةً من الساعة الثالثة زوالاً، بحضور وزيرا الاتصال والثقافة والعديد من المسؤولين، حسب بيان الإذاعة الجزائرية.