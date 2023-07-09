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الإذاعة تسجّل القرآن الكريم بصوت المقرئ إرشاد مربعي (فيديو)

الشروق أونلاين
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الإذاعة تسجّل القرآن الكريم بصوت المقرئ إرشاد مربعي (فيديو)
المقرئ الجزائري محمد إرشاد مربعي بمقر الإذاعة

افتتح المقرئ الجزائري محمد إرشاد مربعي، الأحد، مشروع تسجيل المصحف الشريف كاملا برواية ورش عن نافع، بالإذاعة الجزائرية. 

وأفادت الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية، أن عملية التسجيل تتم بمقر إذاعة القرآن الكريم بالجزائر العاصمة.

ويشرف على هذا المشروع العديد من الأساتذة والمشايخ: حسن وعليلي، خالد درباني وعمار رقبة، وبمتابعة تقنية لتقنيي الإذاعة الجزائرية.

وتحصل المقرئ محمد إرشاد مربعي على جائزة “دبي” الدولية للقرآن الكريم، حفظا وترتيلا، في نسختها الـ 14 سنة 2010.

ويعتبر مربعي أول مغاربي آنذاك توج بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم التي احتضنتها دبي، من بين 17 متسابقا من مختلف دول العالم.

كما تحصل إرشاد على المرتبة الأولى في مسابقة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم، والمرتبة الثانية في مسابقة السعودية وغيرها.

مربعي كفيف البصر الذي أتم حفظ القرآن وهو في سن الـ 16 من عمره، وبعد نجاحه في الباكالوريا درس علوم الشريعة الإسلامية في قسنطينة، وهو بصدد تحضير رسالة دكتوراه تخصص فقه وأصول.

كما تحصل محمد إرشاد إجازات في: رواية قالون عن نافع، رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، قراءة ابن كثير، قراءة أبو عمرو البصري، قراءة ابن عامر، رواية شعبة عن عاصم، رواية حفص عن عاصم.

ويؤم القارئ مربعي المصلين في صلاة التراويح من كل سنة، بمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة، بتلاوة عذبة وصوته المميز.

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