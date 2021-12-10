الإرادة والعزيمة سلاح المحاربين.. وبلايلي سيفك شيفرة اللقاء

دوليون سابقون يتحدثون إلى "الشروق" عن لقاء السبت أمام المغرب

أجمع دوليون سابقون أن أشبال مجيد بوقرة يستحقون التتويج بكأس العرب 2021 المقامة بقطر، وأن كل الأبواب مفتوحة أمامهم للتأهل للدور نصف النهائي على حساب اسود الأطلس، واعتبروا أن يوسف بلايلي سيفك شيفرة المباراة وسيحتفل بالعلمين الجزائري والفلسطيني.

الداربي المغاربي مفخخ وسيلعب على جزئيات صغيرة

واعترف آخرون بأن اللقاء سيكون صعبا ومنتخب الأسود سيخلق لأشبال بقرة مشاكل بحكم أنه يملك فرديات لامعة يتقدمهم العقل المدبر للأسود المتألق والهداف بدر بانون وزميله عبد الإله الحفيظي، اللذان يعتمد عليهما المدرب عموتة، القادران في أي لحظة على خلط الأوراق، كما طالبوا برقابة لصيقة على هذين اللاعبين للحد من تحركاتهما.

دزيري بلال: أرقام أسود الأطلس لا تخيف المحاربين وسنفوز عليهم

طمأن الدولي السابق بلال دزيري الجمهور الجزائري بأن محاربي الصحراء سيفوزون على أسود الأطلس مساء السبت برسم الدور ربع النهائي لكأس العرب المقامة بقطر، وقال إن أرقام المغاربة لا تخيف المحاربين، رغم أنهم اختيروا الأفضل في دور المجموعات وحققوا العلامة الكاملة في مسابقة كأس العرب للمنتخبات فيفا قطر في المجموعة الثالثة بتسع نقاط، مبتعدين عن وصيفهم المنتخب الأردني بثلاث نقاط.

وقال بلال إن الماجيك بوقرة مطالب بتوظيف تشكيلة قادرة على تحقيق التأهل للدور نصف النهائي، وإن ضمان الفوز يكون بكسب المعركة مبكرا حتى لا يمنح أي ثقة لأشبال الحسين عموتة، مبرزا الإمكانيات الكبيرة التي تضمها التشكيلة والقادرة على مواصلة ديناميكية عدم تلقي أي هزيمة والسير على خطى المنتخب الأول.

ولم يبد اللاعب السابق لاتحاد العاصمة أي تخوّف من المنافس بحكم أن نقطة ضعفه تتمثل في خط دفاعه الثقيل وأن كل الأبواب مفتوحة لمحاربي الصحراء للتأهل، حتى إن المدرب عموتة اعترف بقوة زملاء بلايلي، مؤكدا أن محاربي الصحراء لديهم كامل المقومات التي تؤهلهم للفوز مقارنة بالمنافس المُتخوف من تمرد كتيبة بوقرة، خاصة وأن الضغط سيكون على أشبال عموتة المطالبين بانتهاج خطة هجومية، وهو ما يسهل من مأمورية زملاء بلايلي وبغداد بونجاح باختراق دفاعه الثقيل الذي لم يختبر إطلاقا، وأنهم يتوفرون على قدرات عالية ستعطي دفعا قويا للدفاع، واعتبر قوة المنتخب في لعبه الجماعي وتكاتفه حول الهدف المنشود الذي لن يكون إلا بخطة مدروسة تعتمد على الاحتفاظ بالكرة وعدم تضييع الفرص مع تحصين الدفاع.

منير زغدود: الحظوظ متكافئة لكن التأشيرة ستكون من نصيب المحاربين

حذر الدولي السابق منير زغدود من منافس الخضر اليوم برسم الدور ربع النهائي لكأس العرب بقطر، وقال اللاعب السابق لاتحاد العاصمة: لا توجد مباريات سهلة في الأدوار المتقدمة لهذه المنافسة، حيث إن التأهل حسبه يلعب على لقاء واحد فقط وعليه يجب أخذ مباراة أسود الأطلس على محمل الجد وتقديم أفضل ما لدينا. وأضاف: علينا تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة الفراعنة.

وحذر المدرب الجزائري من المنافس وقال إنه سيعتمد على القذف من بعيد والمرتدات الخطيرة، كما ذكر الجميع أن قوة منتخب الأسود تكمن في وسط الميدان وكما هو معلوم في كرة القدم الفريق الذي يحتل تلك المنطقة سيسيطر لا محالة على اللقاء، ورغم صعوبة المهمة طالب من زملاء بلايلي أن يكونوا كرجل واحد فوق الميدان وليؤكدوا علو كعبهم بانهم أسياد الكرة العربية وهم من يستحقون التتويج بلقب هذه النسخة.

وأقر الدولي السابق بصعوبة الدقائق الأولى لأن الخصم سيطبق خطة هجومية مند البداية، وعليه حذار ثم حذار من الخطورة ويجب تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في موقعة الفراعنة. وفي الأخير، طمأن الجميع بأن أشبال الماجيك بوقرة سيؤدون مباراة بطولية، وتوقع أن تأشيرة التأهل ستكون من نصيب المحاربين.

طارق لعزيزي: الداربي المغاربي سيلعب على جزئيات صغيرة

توقع المدافع الدولي السابق طارق لعزيزي أن لقاء الخضر ضد أسود الأطلس سيكون صعبا للغاية، وعليه طالب خريج مدرسة مولودية العاصمة بتوخي الحيطة والحذر لأن اللقاء على الورق لصالح الأسود بحكم أنهم حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات إلى جانب العنابي، لكن عبر عن تفاؤله بقدرة زملاء بلايلي على قلب الطاولة في وجه زملاء العقل المدبر للأسود المتألق والهداف بدر بانون وزميله عبد الإله الحفيظي اللذين يعتمد عليهما المدرب الحسين عموتة، القادرين في أي لحظة على خلط الأوراق.

وطالب لعزيزي برقابة لصيقة على هذين اللاعبين للحد من تحركاتهما، وكشف اللاعب السابق لعميد الأندية الجزائرية أن منتخب الأسود يتميز أسلوبه بالتمريرات القصيرة والهجومات المعاكسة الخطيرة، وهي سمات حسبه تمتاز بها المدرسة المغربية التي جاء بها التقني المحلي الحسين عموتة التي أتت أكلها معه، حيث كون منتخبا صعب المنال والدليل على ذلك أنه حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وقال حائز كأس أمم إفريقيا مع الخضر في دورة الجزائر 1990: أنتظر انتفاضة غير مسبوقة من طرف لاعبينا لأنهم عقدوا العزم على التتويج بطبعة كأس العرب المقامة بقطر 2021، وتوقع أنهم سيقدمون أداء ممتاز كما أبدى تفاؤله بتخطي عقبة الأسود بواقع 1-0 عن طريق كرة ثابتة.

علي فرقاني: بلايلي سيفك شيفرة أسود الأطلس

اعترف علي فرقاني القائد السابق للمنتخب الوطني بصعوبة اللقاء بين منتخبي الجزائر والمغرب برسم الدور ربع النهائي من منافسات كأس العرب لكرة القدم المقامة بدولة قطر.

وقال رئيس جمعية قدماء لاعبي الخضر إن موقعة أسود الأطلس أصعب من الدرابي العربي ضد الفراعنة بحكم أن المغاربة أظهروا إمكانيات كبيرة، واعتبره نهائيا قبل الأوان والفائز فيه سيتوج بالكأس العربية، داعيا الناخب الوطني الماجيك بوقرة إلى اختيار العناصر التي تكون جاهزة، حتى يكون الخضر في أحسن أحوالهم، كما أن الجانب التقني سيكون مهما هو الآخر، وأضاف نحن متأكدون من حنكة المدرب الوطني بوقرة ومن قوة زملاء رايس وهاب مبولحي، لهذا، فنحن مطمئنون ومتأكدون من الإمكانيات التي يملكها منتخبنا. وقال في الأخير إن الحظوظ متساوية لكن سيكون للفنان يوسف بلايلي دور كبير في الحصول على فك شيفرة أسود الأطلس والحصول على تأشيرة التأهل للدور المقبل.

فضيل مغارية: الإرادة والعزيمة هما سلاح المحاربين لاصطياد الأسود

اعترف الدولي السابق فضيل مغاريا بصعوبة لقاء ثعالب الصحراء وأسود الأطلس برسم الدور ربع النهائي لكأس العرب 2021 بقطر، حيث قال إن كل العوامل ستكون في صالح منتخبنا.

وأكد المدافع السابق للنادي الإفريقي التونسي أن الإرادة والعزيمة هما سلاح المحاربين لاصطياد الأسود وأشاد بالخضر، وطمأن اللاعب السابق لجمعية الشلف أنصار محاربي الصحراء بأن بوقرة يملك مجموعة متكاملة ومتجانسة وغياب توغاي لا يؤثر على المجموعة التي صنعت الفارق في لقاء الفراعنة لأن الكل يهاجم ويدافع في آن واحد، وعلى رأسهم الفنان ياسين براهيمي الذي تحول إلى مدافع قوي شأنه شأن يوسف بلايلي، وأكد أن لقاء الفراعنة يختلف عن موقعة أسود الأطلس هذا المساء وأن كل لقاء وخصوصياته، وأن لاعبينا يلعبون بقلوبهم، وهم يستحقون التأهل للدور المقبل، رغم أن المنتخب المغربي يملك نجوما لامعة لكن إرادة لاعبينا وذكاء الناخب الوطني بوقرة ستصنع الفارق في النهاية، وتوقع حائز كأس أمم إفريقيا بالجزائر 1990 مع الخضر أن نتيجة اللقاء ستكون 1-0 لصالح محاربي الصحراء.

رضا ماتام: الخضر يتأهلون ويحتفلون بالعلمين الجزائري والفلسطيني

توقع الدولي السابق رضا ماتام أن منتخبنا سيقدم لقاء بطوليا هذا المساء في منافسة الكأس العربية المقامة بقطر 2021 ضد أسود الأطلس، وأن كل الجزائريين سيحتفلون بتأشيرة التأهل للدور نصف النهائي بالعلمين الجزائري والفلسطيني برفعهما عاليا في وسط ملعب قطر وأمام الجماهير التي تحضر للاحتفال بتـأهل المحاربين على حساب أسود الأطلس.

وقال ماتام إن فلسطين هي قضية كل عربي ويجب علينا دعمها بأي طريقة، وقال إن الخضر يلعبون جيدا ضد المنتخبات القوية والمنتخب المغربي يضم لاعبين ممتازين وإن كتيبة بوقرة أيضا تزخر بأحسن اللاعبين عربيا وعلى رأسهم الفنانان بلايلي وبراهيمي والهداف العالمي بغداد بونجاح وغيرهم، ورشح الدولي السابق رضا ماتام مصر والجزائر لبلوغ النهائي، وتحسر نجم الكرة السطايفية السابق لغياب توغاي لأنه ترك ثغرة كبيرة على الجهة اليسرى يصعب على أي لاعب ملؤها، ورغم ذلك لا خوف على منتخبنا وأن التأهل يستحقه عن جدارة.