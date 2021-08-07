الإرهابي “بربوشي سعيدو” يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المُسمى “بربوشي سعيدو”، المدعو “عبد العزيز” نفسه، الجمعة، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، السبت، أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي، سلّم الإرهابي المُسمى “بربوشي سعيدو”، المدعو “عبد العزيز”، نفسه يوم 06 أوت 2021 للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة”.

وأضاف البيان أن “الإرهابي الذي التحق سنة 2014 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(05) مخازن ذخيرة بالإضافة إلى (60) طلقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تأتي لتؤكد عزم ويقظة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.