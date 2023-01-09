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رياضة

الإسباني روبرتو مارتينيز مدربا للبرتغال

عمر سلامي
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الإسباني روبرتو مارتينيز مدربا للبرتغال
ح.م
روبرتو مارتينيز

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الاثنين، تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز، مدربا للمنتخب الأول، خلفا للمدرب فرناندو سانتوس.

وفشل روبرتو مارتينيز، خلال مونديال قطر2022، في قيادة المنتخب البلجيكي لتجاوز الدور الأول.

ويخلف مارتينيز، المدرب سانتوس على رأس العارضة الفنية للمنتخب البرتغالي، بعدما فشل الأخير، في نهائيات كأس العالم 2022، وتوديع البطولة من دور الثمانية على يد المنتخب المغربي.

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