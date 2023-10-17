-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الإسباني غاريدو مدربا جديدا لاتحاد العاصمة

عمر سلامي
  • 315
  • 0
الإسباني غاريدو مدربا جديدا لاتحاد العاصمة
أرشيف
كارلوس غاريدو

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة تعيين المدرب الإسباني كارلوس غاريدو مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب المستقيل عبد الحق بن شيخة.
ونشرت إدارة اتحاد العاصمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة لوصول المدرب غاريدو إلى الجزائر للشروع في عمله، على رأس العارضة الفنية للنادي.

ورحبت إدارة الاتحاد بالمدرب الجديد، وكتبت: “رحبوا معنا بمدربنا الجديد كارلوس غاريدو.. ننتظر معك مزيداً من التتويجات”.

ودرب المدرب الإسباني البالغ من العمر 54 سنة، عدة أندية منها فياريال وبيتيس الإسبانيين، والأهلي المصري والإسماعلي، والرجاء المغربي، وعدة أندية عربية أخرى.

وكان الوداد البيضاوي آخر فريق دربه غاريدو، حيث أقيل في شهر ماي الماضي.

مقالات ذات صلة
حكم إماراتي يُفسد “العرس” الكروي الجزائري المصري

حكم إماراتي يُفسد “العرس” الكروي الجزائري المصري

طاقم تحكيم إماراتي لإدارة ودية الجزائر ومصر

طاقم تحكيم إماراتي لإدارة ودية الجزائر ومصر

بلماضي يغلق ملف الرأس الأخضر ويبدأ التخطيط للإطاحة بـ “الفراعنة”

بلماضي يغلق ملف الرأس الأخضر ويبدأ التخطيط للإطاحة بـ “الفراعنة”

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لـ “لعروسي”

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لـ “لعروسي”

مزاعم حول نيل ميسي “الكرة الذّهبية” قبل تنظيم الحفل!

مزاعم حول نيل ميسي “الكرة الذّهبية” قبل تنظيم الحفل!

جدل في فرنسا بعد منشور لعطال.. والدولي الجزائري يعتذر

جدل في فرنسا بعد منشور لعطال.. والدولي الجزائري يعتذر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد