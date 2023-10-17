الإسباني غاريدو مدربا جديدا لاتحاد العاصمة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة تعيين المدرب الإسباني كارلوس غاريدو مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب المستقيل عبد الحق بن شيخة.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة لوصول المدرب غاريدو إلى الجزائر للشروع في عمله، على رأس العارضة الفنية للنادي.

ورحبت إدارة الاتحاد بالمدرب الجديد، وكتبت: “رحبوا معنا بمدربنا الجديد كارلوس غاريدو.. ننتظر معك مزيداً من التتويجات”.

ودرب المدرب الإسباني البالغ من العمر 54 سنة، عدة أندية منها فياريال وبيتيس الإسبانيين، والأهلي المصري والإسماعلي، والرجاء المغربي، وعدة أندية عربية أخرى.

وكان الوداد البيضاوي آخر فريق دربه غاريدو، حيث أقيل في شهر ماي الماضي.