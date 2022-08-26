الإستثمار في الطاقة.. محور لقاء عرقاب بمسؤولي”أنجي الفرنسية”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيس التنفيذي لمجمع أنجي، كاثرين ماكغريغور، حيث تباحث الطرفان الآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال الطاقة بالجزائر.

وحسب ما أفاده بيان للوزارة فقد استقبل عرقاب، الخميس بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لمجمع أنجي، كاثرين ماكغريغور، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

واستعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وأنجي والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في مجال الطاقة بالجزائر لاسيما في مجال المحروقات، الكهرباء والطاقات المتجددة. يؤكد المصدر ذاته.

كما رحب الطرفان، يضيف البيان بالثقة والتفاهم الجيد اللذين تتميز بهما العلاقة بين سوناطراك وإنجي.