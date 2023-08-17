الإستخبارات التركية تعتقل شخصا قلد صوت أردوغان بالذكاء الإصطناعي

ذكرت وسائل إعلامية تركية أن الإستخبارات التركية تمكنت من إلقاء القبض على شخص حاول الإحتيال على رجال الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.

المصادر ذكرت أن المتهم استخدم الذكاء الإصطناعي من أجل تقليد صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت أنه استخدم عشرة خطوط مسجلة بأسماء أجنبية واتصل عبرها بالعديد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بغية الإحتيال عليهم.

كما نقلت الوسائل الإعلامية أيضا عن السلطات التركية تشديدها على ضرورة توخي الحذر من وقوع جرائم مشابهة لهذه الحالة. وأعلنت أنها ستستمر في رفع التدابير الأمنية ضد هذا النوع من طرق الإحتيال.