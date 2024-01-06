الإسماعيلي يستأنف ضد حكم محمد بن خماسة

أعلن نادي الإسماعيلي المصري، التقدم رسميا باستئناف ضد الحكم الصادر للاعبه السابق الجزائري محمد بن خماسة من طرف غرفة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد “الإسماعيلي” في بيان له عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، سداد 54 ألف فرنك سويسري في الموعد المحدد كرسوم الاستئناف ضد الحكم الصادر لصالح محمد بن خماسة، الذي ينشط حاليا في فريق مولودية الجزائر.

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات بالفيفا حكما يلزم نادي الإسماعيلي بسداد مليون و722 ألف دولار لصالح بن خماسة، بجانب 270 ألف جنيه مصري.

وحسب بيان الإسماعيلي، فإن المحامي الدولي ألكسندر روفنين تقدم باستئناف ضد حكم الفيفا لصالح بن خماسة .