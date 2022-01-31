الإسماعيلي يضم محمد بن خماسة

نجح مجلس إدارة الإسماعيلي، في التعاقد مع اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، محمد بن خماسة، لاعب مالاغا الإسباني السابق، حتى نهاية موسم 2026.

ووصل اللاعب، مقر الإسماعيلي، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، رفقة وكيل أعماله، للتوقيع على العقود. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قد طالب بتدعيم مركز خط الوسط في الميركاتو الشتوي الحالي. ورحب براون بضم محمد بن خماسة، في ظل القدرات الفنية التي يتمتع بها اللاعب على الصعيدين الدفاعي والهجومي. ويواصل مسؤولو الدراويش، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات، في العمل على مدار الساعة، قبل غلق القيد الشتوي. ويعد محمد بن خماسة الصفقة العاشرة للإسماعيلي في الميركاتو الشتوي، بعد ضم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو، ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص، وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين.