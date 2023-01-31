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رياضة
مليون دولار لحسم الصفقة

الإسماعيلي يفاوض لاعب وفاق سطيف مسعود سالم

ع.ع
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الإسماعيلي يفاوض لاعب وفاق سطيف مسعود سالم

دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات، مع نادي وفاق سطيف، لضم اللاعب مسعود سالم لاعب المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر صحفية فإن إدارة الرئيس سرار تكون قد طلبت مبلغا قد يصل إلى مليون دولار نظير تسريح اللاعب الذي يملك امكانات كبيرة.

ويعتبر اللاعب مسعود سالم أحد اللاعبين الصاعدين في البطولة الوطنية، حيث يلعب في منصب مهاجم رواق. اللاعب محمد مسعود من مواليد الثالث من جويلية 2003، بدأ مشواره في نادي بئر العرش، ثم تنقل إلى فريق وفاق سطيف الذي كان مناصرا وفيا له باعتباره ابن المنطقة، وطموحاته الأولى هي الاحتراف مثل كل اللاعبين الجزائريين. وقال في تصريحات سابقة أنه متأثر كثيرا باللاعب السنغالي سيديو ماني، ويناصر بعد الوفاق نادي ريال مدريد.

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