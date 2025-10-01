الإسمنت الجزائري.. نحو تعزيز الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي

عقد وزير الصناعة يحيى بشير اجتماعاً مع مجمع الإسمنت الجزائري “GICA Group”، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع والرؤساء المدراء العامين للفروع وإطارات المؤسسة والوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات المخصصة بالمجمعات الصناعية العمومية.

وتضمن الاجتماع عرضاً مفصلاً حول نشاط المجمع، نتائجه المحققة، مؤشرات التسيير، والمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى العراقيل الإدارية والتقنية التي تواجه وحداته الإنتاجية. وخلال مداخلته، أكد الوزير على أهمية النزول الميداني لمعاينة التحديات مباشرة من مواقع الإنتاج، بما يتيح معالجة الانشغالات بفعالية.

كما اطلع بشير على النتائج التي وُصفت بالإيجابية، حيث يواصل المجمع تسجيل نمو في الإنتاج والمبيعات استجابة للطلب المتزايد على الإسمنت والكلنكر، مع ضمان الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية وتصدير ملايين الأطنان سنوياً نحو الأسواق الخارجية، ما يعزز مكانة الجزائر كمصدر موثوق لهذه المواد الأساسية.

ودعا الوزير إلى تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة التي تعرف تأخراً، لاسيما مشروع القطب التكنولوجي للمجمع، إضافة إلى إعادة بعث المشاريع المندرجة ضمن الأملاك المصادرة لإدماجها في حلقات القيمة ودفع عجلة التنمية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، وجّه بشير تعليمات لمرافقة المجمع على مستوى الوزارة، مشدداً على عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المشاريع وحل العراقيل، بما يعزز مساهمة “GICA” في التنمية الاقتصادية الوطنية، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.