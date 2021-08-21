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اقتصاد

الإسمنت.. توقعات بتصدير 5 ملايين طن نهاية السنة

الشروق أونلاين
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الإسمنت.. توقعات بتصدير 5 ملايين طن نهاية السنة

سجلت الجزائر ارتفاعا محسوسا في صادراتها من الإسمنت خلال السنة الماضية بواقع 1 مليون و900 ألف طن كما بلغت كمية 40 مليون طن، الأمر الذي يعزز التوقعات بتصدير 5 ملايين طن من الإسمنت مع نهاية السنة الجارية 2021.

وارتفع انتاج الاسمنت في الجزائر من 22 مليون طن سنة 2017 إلى 40 مليون طن خلال السنة الجارية.

وقال علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إن ارتفاع الإنتاج سينجر عنه زيادة في صادرات البلاد من هذه المادة بفضل الاستثمارات الأخيرة في مجال انتاج الإسمنت.

بدوره يرى الرئيس المدير العام لمجمع البسكرية للإسمنت عموري لعروسي أن جودة الاسمنت الجزائري ومطابقته للمعايير العالمية دفع الزبائن لتجديد عقود استيراده، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هناك مفاوضات متقدمة مع زبائن جدد.

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