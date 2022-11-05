الإشادات تنهال على بن ناصر وتونالي يتمنى بقاءه

إدارة ميلان تستعد لتقديم عرض مغرٍ لنجم "الخضر"

بات الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان محور الحديث في إيطاليا بعد تألقه اللافت مع “الروسونيري” منذ بداية الموسم الجاري، مع كثرة الحديث عن مسألة تجديد عقده، التي تعثرت بسبب قدرات ميلان المالية ورغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشاد الكثير من النجوم والمتابعين ووسائل الإعلام ببن ناصر مؤخرا، ومن بينهم زميله ساندرو تونالي ونجم هولندا السابق كلارنس سيدورف.

وتمنى الدولي الإيطالي، ساندرو تونالي، شريك بن ناصر الذهبي في خط الوسط بقاء زميله مع ميلان، مشيرا إلى أنه قطعة مهمة في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنها، وقال تونالي في تصريحات إعلامية: “إسماعيل هو مرجع للجميع لأنه يساعدنا كثيرا في اللعب ونحن كثيرا ما نبحث عنه”، قبل أن يعلق بخصوص مسألة تجديد عقده: “لا أعرف الكثير بشأن التجديد، لكن أتمنى أن يتوصلوا إلى اتفاق لأنه هنا معنا ونحن نحبه”، في حين كال نجم منتخب هولندا السابق، كلارنس سيدورف، المديح لبن ناصر بعد مساهمة الأخير في تأهل “الروسونيري” إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ووصفه بـ”اللاعب الذي يحل كل مشاكل ميلان”، ليصطف إلى جانب العديد من المتابعين والجماهير المعجبين بما يقدمه نجم “الخضر” منذ بداية الموسم الجاري.

وقال نجم نادي ميلان الإيطالي السابق في تصريحات لقناة “برايم فيديو” تعليقا على مستويات النجم الجزائري في الفترة الأخيرة: “بن ناصر يعرف دائمًا أين يضع نفسه. إنه يتواجد في المكان الصحيح كل مرة”، وتابع: “إنه يتخذ الخيارات الصحيحة بالكرة دائما، وأوضح نجم ريال مدريد الإسباني السابق فكرته بخصوص مكانة إسماعيل بن ناصر الفنية والتكتيكية في حسابات المدرب، ستيفانو بيولي، بالقول: “بن ناصر يحل الكثير من المشاكل الفنية في الملعب. إنه جيد حقًا”، ويبرز اللاعب الجزائري باستعادته للكثير من الكرات قبل بناء هجمات “الروسونيري”، وكان بن ناصر احتفل بتأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا عبر تغريدة نشرها في حسابه الرسمي في “تويتر”، وكتب قائلا: “تاريخ النادي وقوة المجموعة وشغف الجماهير..إنها أجواء رائعة”، وتابع: “شكرا للجميع، دعونا نتطلع إلى دور الـ16”.

ولم يكن سيدورف الطرف الوحيد المعجب بما يقدمه بن ناصر مع ميلان هذا الموسم، بل تصدر أخبار وسائل الإعلام الإيطالية، التي باتت تضغط على إدارة ميلان من أجل الإسراع في تجديد عقده الذي ينتهي شهر جوان عام 2024، في وقت يرفض فيه اللاعب الجزائري هذه الفكرة، على أمل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وأكدت مصادر إعلامية إيطالية أن إدارة ميلان تستعد لتقديم عرض مغر للاعب الجزائري من أجل إقناعه بالبقاء في الفريق، وازدادت شعبية إسماعيل بن ناصر وسط جماهير ميلان والجزائريين أيضا، الذين يصنفونه حاليا في خانة أفضل لاعب جزائري وقبل رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بدليل ارتفاع عدد متابعيه في منصة “تويتر” ووصولهم عتبة المليون متابع.