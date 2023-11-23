الإشهارات الخبيثة على الأنترنت : نصائح لتجنب الوقوع ضحية هذه البرمجيات
الإشهارات الخبيثة هي إعلانات مثل غيرها والتي اعتدنا مشاهدتها في المواقع الإلكترونية، وهي مصممة بشكل جيد وجذاب من أجل النقر عليها.
لكن هذه الإشهارات هي إعلانات مفخخة تنشر برامج خبيثة على حواسبنا أو هواتفنا بعد النقر على الإعلان والدخول إلى الرابط الذي يوجهنا إليه.
وقد نشرت الشرطة الجزائرية مجموعة من الخطوات من أجل الحماية من هذه الإشهارات الخبيثة. خطوات تتمثل في :
- ضبط كلمة المرور بشكل جيد
- تحديث متصفح الويب المستخدم
- حجب النوافذ المنبثقة
- حذف كلمات المرور المسجلة في متصفح الويب
- تثبيت الإضافات لمنع تدفق الإشهارات
- ضبط إعدادت ملفات تعريف الإرتباط
- وتعلم كيفية التعرف على المواقع المزيفة