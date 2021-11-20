الإصابات المتكررة تهدّد مشاركة وناس في كأس إفريقيا بالكاميرون

تعرض لانتكاسة جديدة تبعده عن المنافسة 20 يوما

تتواصل الأخبار السيئة في ملاحقة الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي، بعد تعرضه لانتكاسة جديدة عقب مشاركته في تربص المنتخب الوطني الأخير، وتجددت إصابته التي تعرض لها في الفترة الماضية مع نادي الجنوب الإيطالي، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة تجاوزت الشهر، ما سيخرجه من حسابات المدرب لوتشيانو سباليتي، ويثير الغموض بخصوص قدرته على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022 مع “الخضر”.

وكان وناس خضع لفحوص طبّية معمقة عقب عودته إلى نادي نابولي مصابا إثر مشاركته في تربص “محاربي الصحراء”، وأثبتت تلك الفحوص معاناة نجم نادي بوردو الفرنسي من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن تشبه تلك التي عانى منها الشهر الماضي مع النادي الإيطالي.

ونشر نادي نابولي الإيطالي بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه الوضعية الصحية للجناح الجزائري الطائر، لكن دون تحديد مدة الغياب، في وقت أشارت فيه عديد المصادر الإعلامية الإيطالية إلى أن غياب آدم وناس سيتراوح بين 15 و20 يوما على الأقل، لأن الإصابة شبيهة كثيرا بسابقتها، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام بخصوص مدى قدرة وناس على التعافي السريع من إصابته السابقة، خاصة أنه لم يشارك في أي دقيقة مع المنتخب الوطني خلال مباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو.

وستحرم هذه الإصابة نجم نادي نيس الفرنسي من المشاركة في قمة الدوري الإيطالي المقررة، مساء اليوم، أمام نادي انتر ميلان في الجولة 13، ما يحرم المدرب لوتشيانو سباليتي من أحد أهم أوراقه البديلة لقلب نتائج المباريات، كما سيغيب وناس أيضا عن بعض المواجهات الأخرى تبعا لفترة غيابه، على غرار مباراة سبارتاك موسكو في الدوري الأوروبي، ومباريات لازيو وساسولو وأتلانتا في الدوري الإيطالي، وتطرح الوضعية الحالية للجناح الطائر الكثير من الأسئلة بخصوص قدرته على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2022، خاصة أن تربص “الخضر” للتحضير لهذا الموعد المقرر بداية العام المقبل سينطلق يوم 27 ديسمبر، أي أيام فقط بعد العودة المقررة لوناس إلى التدريبات مع نابولي، وسيكون بعيدا جدّا عن نسق المنافسة باحتساب الفترة السابقة التي غاب فيها أيضا لمدة شهر كامل، ما يجعل الناخب الوطني، جمال بلماضي، يفكر كثيرا قبل توجيه الدعوة له، وهو الذي يحتاج للاعبين بكامل جاهزيتهم الفنية والبدنية للدفاع عن اللقب المحصل عليه في مصر عام 2019.