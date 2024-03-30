الإصابات تضرب عديد النجوم في التوقف الدولي لشهر مارس

بينهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني

حملت فترة التوقف الدولي مفاجآت غير سارة إلى الأندية الأوروبية، بعد إصابة عدد من النجوم المهمين، الذين سيغيبون عن مواجهات حاسمة في الفترة المقبلة.

وكان الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوريسيا دورتموند الألماني، من بين أبرز النجوم الناشطين في أوروبا الذين تعرضوا إلى إصابات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري. وتلقى رامي بن سبعيني ضربة قوية مع المنتخب الوطني، أجبرته على ترك زملائه في مباراة بوليفيا الودية منذ الدقيقة الـ19، وهذا ما سيكلف فريقه بوروسيا دورتموند الألماني خسارة لاعب مهم في تشكيلته، رغم بقائه في دكة البدلاء خلال المباريات الأخيرة.

وعلى غرار بوريسيا دورتموند، ستخسر بعض الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وليفربول وأولمبيك مرسيليا، جهود لاعبين مميزين، مما يضع المدربين في حيرة من أمرهم لتعويض النجوم الأساسيين، في حين تمر الفترة المقبلة بتحدّيات مهمة، بما أنها ستحدّد بشكل كبير هوية الفرق المنافسة على الألقاب.

واضطر المدافع الإنجليزي، جون ستونز، إلى مغادرة أرضية الميدان خلال الشوط الأول من مباراة إنجلترا وبلجيكا الودية. كما تعرّض مدافع فريق ليفربول، أندرو روبيرتسون، لإصابة قوية عند مشاركته في لقاء ودي جمع منتخب بلاده أسكتلندا ومنافسه أيرلندا الشمالية؛ وفضّل ناديه إخضاعه لكشوفات إضافية لتحديد مدة غيابه عن الميادين. وسادت حالة الطوارئ داخل نادي نانت الفرنسي، بعد التأكّد من إصابة نجمهم الأول، النيجيري موزيس سيمون؛ حيث تلقى ضربة قوية اضطرته إلى مغادرة أرضية الميدان باكيا.

ويعيش المدير الفني لنادي أولمبيك مرسيليا، جان لويس غاسيه، صدمة حقيقية بعد نهاية فترة التوقف الدولي؛ إذ بلغته تقارير تخص إصابة 5 لاعبين من فريقه دفعة واحدة، وهم: الدولي الفرنسي جوناثان كلوس، والسويسري أوليسي غارسيا، وكذلك السنغاليان إسماعيلا سار وبابي غاي، وأخيرا لاعب كوت ديفوار بامو مييتي.