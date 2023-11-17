الإصابات تلاحق رشيد غزال وقد تنهي مشواره الكروي

يعيش كابوساً يلاحقه مع نادي بشكتاش في الفترة الأخيرة

مازالت الإصابات تطارد لاعب بيشيكتاس التركي الدولي الجزائري، رشيد غزال، حيث خرج الأسبوع الماضي في المواجهة التي شارك فيها ضد إسطنبول باشاك شهير، عقب 4 دقائق من دخوله الملعب، الأحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحفية العربي الجديد، نقلا عن صحيفة “ميليت” التركية، إن رشيد غزال يواجه خطر انتهاء مسيرته الاحترافية في نادي بشكتاش التركي، الذي قامت إدارته بتوجيه تحذير نهائي إلى الجناح، بأن عليه العمل بشكل صحيح خلال رحلة الشفاء، وإلا، فإنه سيجد نفسه خارج أسوار الفريق.. وتابعت الصحيفة ذاكرةً أن المدرب المؤقت لنادي بشكتاش التركي، رضا تشاليمباي، حاول التخفيف عن رشيد غزال، الذي غادر أرضية الملعب، وذهب يبكي في غرفة خلع الملابس، عقب تعرضه لإصابة جديدة، فيما سارع رفاقه من أجل التخفيف عن النجم الجزائري، الذي ظهر متأثراً بقوة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي بشكتاش فقدت صبرها، بسبب الإصابات المتكررة التي تلاحق نجمها الجزائري رشيد غزال، وطلبت منه العمل مع الجهاز الطبي، حتى يستعيد عافيته بشكل جيد، مع تحذيره بأنه في حال فشل بذلك، فستعرض عقده للبيع في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رشيد غزال يعيش كابوساً يلاحقه مع نادي بشكتاش في الفترة الأخيرة، بعدما تجددت إصابته، وأصبح غيابه عن عدد من المواجهات القادمة أمراً محسوماً، رغم حاجة الفريق الكبيرة لخدماته في منافسات الدوري التركي الممتاز. واختتمت الصحيفة أن إدارة فريق بشكتاش جادة في تحذيرها للنجم رشيد غزال، خصوصا أنه خاض 11 مباراة منذ بداية الموسم الحالي في البطولات المحلية والقارية، ولعب 538 دقيقة، وسجل هدفاً وأعطى 3 تمريرات حاسمة.