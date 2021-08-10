الإصابات ووضعية بعض اللاعبين هاجس بلماضي قبل تصفيات “المونديال” 

أسبوعان قبل دخول كتيبة "المحاربين" في تربص مغلق

بات مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، متخوفا من هاجس الإصابات ووضعية العديد من اللاعبين الذين لم يحسموا بعد مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي، وهذا قبل أسبوعين فقط عن دخول المنتخب الوطني في تربص مغلق بمركز سيدي موسى، تحسبا لانطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب الوطني مع نهائي شهر أوت الحالي، للدخول في تربص مغلق بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات، لانطلاق تصفيات “مونديال” قطر 2022، حيث سيواجه جيبوتي يوم 1 سبتمبر المقبل، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، قبل مواجهة المنتخب البوركينابي خارج الديار في الجولة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل.

ويواجه مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، العديد من المشاكل قبل الانطلاق في التربص التحضيري لهاذين اللقاءين، بسبب وضعية بعض كوادر الفريق، تزامنا مع فترة التحويلات الصيفية وكذا الإصابات مع انطلاق الموسم الجديد في مختلف البطولات الأوروبية.

ويدرس بلماضي من الآن كيفية التعامل أولا مع وضعية واحد من أهم عناصره الأساسية، ألا وهو سفيان فيغولي، الذي لا يلعب ولن يلعب تماما مع فريقه غالاتاسراي التركي، الساعي للتخلص منه في أقرب الآجال الممكنة، بسبب راتبه الضخم، الذي أصبحت إدارة ناديه غير قادرة على توفيره.

وقد أزم من ذلك الوضع الإقصاء المُبكر للفريق من رابطة أبطال أوروبا، مما جعل إدارة النادي تنتقم من فيغولي وتحيله بالاتفاق مع المدرب فاتح تيريم إلى مقاعد البدلاء، وهو ما سيؤثر سلبا على مستواه، ويجعله في لياقة سيئة عند التحاقه بمنتخب بلاده.

وإضافة إلى فيغولي، فإن العديد من اللاعبين الآخرين لم يحسموا وجهتهم المستقبلية بعد على غرار متوسط ميدان ميتز الفرنسي، فريد بولاية الذي قرر الرحيل عن النادي الفرنسي دون الفصل في مستقبله، كما يعيش زين الدين فرحات لاعب نيم الفرنسي نفس وضعية بولاية، رفقة زميله في نفس النادي كريم عريبي.

إلى ذلك يتابع بلماضي تطورات الوضع الصحي للاعبين مميزين في تشكيلته تحولا مؤخرا لاسمين مهمين في تعداده، وهما كل من رامز زروقي الذي تعرض لإصابة مؤخرا لكنه سيكون جاهزا للانضمام لتشكيلة “الخضر”، بالإضافة هاريس بلقبلة لاعب فريق استاد بريست، لكن بشكل أقل خطورة، بعدما تعرض لمشكل على مستوى الكاحل جعله يضيع المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الفرنسي، وأيضا رامي بن سبعيني المدافع لاأيسر لنادي بوريسيا موشنغلادباخ الألماني.