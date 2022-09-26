الإصابة تبعد نجمي منتخب نيجيريا عن ودية “الخضر”

"النسور الممتازة" يسعون للثأر من بلماضي

يدخل منتخب نيجيريا المباراة الودية المقررة، سهرة الثلاثاء، على ملعب ميلود هدفي وهران، في غياب لاعبين من أبرز نجومه بداعي الإصابة، ما يقلص من الخيارات الفنية الأساسية للمدير الفني البرتغالي جوزيه بوسيرو، وكان منتخب نيجيريا خاض مواجهة ودية أولى بقسنطينة، الجمعة الماضي، أمام المنتخب المحلي، وانتهى اللقاء بتعادل المنتخبين بنتيجة هدفين لمثلهما (2ـ2)، وخاض منتخب نيجيريا وديته الأولى بالتشكيلة البديلة مع إراحة الأساسيين لمواجهة “الخضر”.

وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم أعلن عن إصابة نجميه ويلفريد نديدي نجم نادي ليستر سيتي الانجليزي، وويليام تروست إيكونغ، عن المواجهة المرتقبة أمام “الخضر” بداعي الإصابة، وتم السماح للاعب خط الوسط وقلب الدفاع على التوالي بمغادرة تربص منتخب نيجيريا بالجزائر والعودة إلى فريقيهما من أجل علاج إصابتهما، ورغم خسارة بوسيرو للاعبين بحجم نديدي وإيكونغ إلاّ أنه ما يزال يتوفر على العديد من اللاعبين المميزين، في صورة ألكس إيووبي نجم إيفرتون الانجليزي وكليشي إيناشيو نجم ليستر سيتي الانجليزي، وصامويل شوكويزي نجم نادي فياريال الإسباني.

ويسعى منتخب نيجيريا للثأر من المنتخب الوطني وجمال بلماضي، على اعتبار أنه خسر مباراتين أمامه في الفترة الماضية، الأولى في الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر (2ـ1)، والثانية وديا في النمسا عام 2020 بنتيجة هدف دون رد.