الإصابة تحرم سعيود من مواجهة الرائد السعودي

مشاركته في البطولة العربية غير مؤكدة

أظهرت نتائج الأشعة التي خضع لها الدولي الجزائري أمير سعيود، لاعب فريق الطائي السعودي، وجود التهاب في عظمة الركبة، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب إلى فترة راحة نحو أسبوع كامل، وأشارت تقارير إعلامية سعودية إلى أن سعيود صاحب الـ31 عاما، سيغيب رسميا اليوم في مواجهة فريقه أمام نادي الرائد ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض سعيود لإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام الشباب، التي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة، الأمر الذي جعله يغيب عن لقاء اليوم أمام الرائد.

إلى ذلك ولحد الساعة لم تتأكد مشاركة سعيود مع المنتخب الوطني في البطولة العربية للمنتخبات المقررة ما بين 30 نوفمبر الجاري إلى غاية 18 ديسمبر المقبل، حيث كان المدرب مجيد بوقرة قد أوضح في تصريحات سابقة أنه سيعتمد على بعض العناصر المحترفة بالدوريات العربية لدعم المحليين، غير أنه ولحد الآن لم يكشف عن القائمة الموسعة أو النهائية التي ستمثل الجزائر في هذه المنافسة الإقليمية.

وسيخوض “الخضر” البطولة العربية بالمنتخب المحلي، كذلك سيغيب المحترفون في أوروبا عن المنتخبات الأخرى، وأبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الذي لن يشارك مع منتخب مصر، مع العلم أن المنتخب الوطني سينافس في الدور الأول من هذه البطولة ضمن المجموعة الأخيرة رفقة مصر والسودان ولبنان.

وكان سعيود قد قاد خاض مواجهة واحدة مع المنتخب المحلي وذلك أمام منتخب ليبيريا بملعب وهران الجديد، حين كان لاعبا في شباب بلوزداد، ولكن احترافه بالسعودية وبالضبط في نادي ضمك السعودي، جعله خارج حسابات المدرب بوقرة، رفقة أيضا غشة وعمورة الذين التحقا بتركيا وسويسرا على التوالي، في انتظار البطولة العربية.