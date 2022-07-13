الإصابة تحرم عمورة من مواجهة أنتر ميلان

حرمت الإصابة الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، من خوض المواجهة الودية لفريقه لوغانو السويسري أمام انتر ميلان الإيطالي، في مباراة تحضيرية تحسبا للموسم الجديد.

وسقط نادي لوغانو السويسري، بنتيجة ثقيلة “4-1” أمام العملاق الإيطالي إنتر ميلان، في غياب عمورة الذي يعاني من اصابة خفيفة ومشاكل بدنية، ما جعل مدرب النادي ماتيا كروتشي تورتي يرفض المغامرة به وإشراكه في هذا اللقاء، إلى غاية جاهزيته.

وكان الرجل الأول في الطاقم الفني للوغانو، قد أكد منذ أيام مضت، أن عمورة غير جاهز حاليا لأكثر من 20 دقيقة في أحسن الأحوال، بسبب التحاقه المُتأخر بالتدريبات، وهو ما يفسر بنسبة كبيرة، غيابه عن القائمة الرسمية للفريق أمام “النيراتزوري”.