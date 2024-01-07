الإصابة تحرم لاعب موريتانيا من المشاركة في “الكان”

أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، عن خروج اللاعب عبد الله محمود من قائمة المنتخب المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .

وأكدت الاتحادية الموريتانية في بيان لها أن الفحوص التي أجريت للاعب، أثبتت تعرضه لكسر مزدوج على مستوى ذراعه اليسرى، خلال إصابته في المباراة الودية أمام تونس.

وأضافت أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية، بإشراف ومتابعة من طرف الاتحادية.

ويتواجد المنتخب الموريتاني في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار، رفقة المنتخب الجزائري وأنغولا وبوركينافاسو.