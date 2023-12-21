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رياضة

الإصابة تضع سعيود خارج حسابات بلماضي

عمر سلامي
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الإصابة تضع سعيود خارج حسابات بلماضي
أرشيف
أمير سعيود

أكدت تقارير إعلامية سعودية، أن نجم نادي الرائد، أمير سعيود، سيغيب لمدة 20 يوما على الأقل عن الميادين، بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سعيود أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الرائد ضد ضمك، التي جرت الجمعة الماضي لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحسب الصحيفة السعودية، فإن سعيود سيخضع لبرنامج علاجي وبعده فترة تأهيل، تستمر نحو 20 يوما، قبل عودته تدريجيا إلى تدريبات الفريق.

ويتواجد أمير سعيود ضمن القائمة الموسعة للناخب الوطني بلماضي تحسبا لكأس أمم إفريقيا لكوت ديفوار، وتضع الإصابة لاعب الرائد خارج حسابات طاقم “الخضر”، عند إعداد القائمة النهائية التي ستشارك في “كان” كوت ديفوار.

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