الإصابة تعرقل البداية الجيّدة لغزال في الدوري التركي

سجل هدفين وصنع آخر في مباراتين

أعلن نادي بشكتاش التركي عن غياب نجمه الجزائري، رشيد غزال، لمدة تصل الأسبوعين بسبب معاناته من إصابة في القدم، كان تعرض لها خلال المواجهة الماضية في الدوري التركي، الأحد الماضي أمام نادي ألانيا سبور، والتي انتهت بالتعادل (3-3).

وكان النجم الجزائري تألق في الشوط الأول من مباراة ألانيا سبور وقاد بشكتاش للفوز بثلاثة أهداف لهدف (1-3)، من خلال صناعة هدف وتسجيل آخر عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يخرج اضطراريا بداعي الإصابة مباشرة بعد نهاية المرحلة الأولى، وهو ما أثر، بحسب وسائل إعلام تركية ومحللين، على مردود النادي التركي والنتيجة النهائية للمباراة، ونشر بشكتاش بيانا على موقعه الرسمي يُبّين فيه الحالة الصحية لغزال، الذي كان قاد أيضا بشكتاش للفوز في الجولة الأولى أمام قيصري سبور (1-0)، بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة الـ90+6، وجاء في البيان: “تم الكشف عن تمدد وتمزق جزئي في عضلة قدم رشيد غزال”، وتابع: “شعر غزال بآلام في باطن القدم وتم إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد نوعية الإصابة”، وقال موقع “أن تي في سبورت” التركي إن إصابة غزال تستعدي الخضوع لعلاج لمدة 15 يوما، لكنه لم يستبعد مشاركته في المواجهة المقبلة بالدوري التركي، ويواجه بشكتاش منافسه كاراغومروك، الأحد المقبل، برسم لقاءات المرحلة الثالثة من “السوبر ليغ”، وأكد الموقع التركي: “سيستغرق علاج اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 15 يوما، لكن إن لم يشعر غزال بالألم خلال الأيام المقبلة فإنه سيشارك في مواجهة كاراغومروك”.

وكان غزال أثار جدلا واسعا في تركيا بعد أن وجه انتقادات لاذعة إلى حكم مباراة ألانيا سبور وبشكتاش، ونشر نجم نادي موناكو الفرنسي السابق تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” تضمنت صورة للقطة لم تحتسب فيها ضربة جزاء للنادي الأسود والأبيض في مباراة ألانيا سبور، ولقطة مشابهة في لقاء آخر بالدوري التركي احتسبت خلالها ضربة جزاء، وعلق عليها قائلا: “سياسية الكيل بمكيالين”.