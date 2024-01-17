الإصابة تنهي مشوار مهاجم تونس في كأس أمم إفريقيا

أكدت الاتحادية التونسية لكرة القدم، أن مهاجم “نسور قرطاج” طه ياسين الخنيسي، لن يكون بإمكانه مواصلة المشاركة في “الكان”.

وقالت الاتحادية التونسية في بيان لها إن الخنيسي أجرى كشوفات بالرنين المغناطيسي أثبتت تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة.

وأضافت أن الإصابة ستحرم اللاعب الخنيسي من مواصلة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، قبل أن تتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة للميادين.

وتعرض الخنيسي إلى إصابة في مباراة ناميبيا، الثلاثاء، واضطر لمغادرة أرض الملعب في د15 وعوّض بزميله هيثم الجويني.

وخسر منتخب تونس بنتيجة هدف دون رد، أمام منتخب ناميبيا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.