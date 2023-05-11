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رياضة

الإصابة تنهي موسم بن ناصر

عمر سلامي
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الإصابة تنهي موسم بن ناصر
ح.م
إسماعيل بن ناصر

أكدت تقارير إعلامية، أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يعاني من إصابة في غضروف الركبة اليمنى.

وقالت “سكاي سبورت” الخميس، أن الفحوصات التي أجراها بن ناصر، أكدت إصابته على مستوى غضروف الركبة اليمني، حيث سيخضع لعملية جراحية بالمنظار.

وأضافت أن إصابة الدولي الجزائري، تتطلب مدة شهرين على الأقل للتعافي، ما يعني نهاية الموسم بالنسبة لمتوسط ميدان ميلان الإيطالي.
وتابعت شبكة “سكاي سبورت”: ” انتهى موسم الدولي الجزائري بالمشاركة في 40 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف.

وتعرض بن ناصر للإصابة، سهرة الأربعاء، خلال مباراة ميلان وأنتر لحساب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

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