الإصابة تُبعد ثالث لاعب سنيغالي عن مواجهة الجزائر

ارتفع عدد اللاعبين السنيغاليين المُصابين الذين سيغيبون عن مواجهة الجزائر، إلى رقم ثلاثة.

وتُجرى المباراة التحضيرية بين مُنتخبَي “أسود تيرانغا” و”مُحاربي الصّحراء” بِالعاصمة داكار، سهرة هذا الثلاثاء.

وقال اتحاد الكرة السنيغالي في أحدث بيان له، إن بولاي ديا لاعب نادي سالرنيتانا الإيطالي (26 سنة) يشكو تمزّقا عضليا، وسيغيب عن المنافسات الرّسمية لِمدّة لا تقلّ عن أسبوعَين.

وخاض المهاجم بولاي ديا 25 مباراة دولية مع منتخب السنيغال منذ عام 2020، وسجّل 6 أهداف.

وهكذا التحق السنيغالي بولاي ديا بِزميلَيه إسماعيلا سار وفورموز ميندي، المُصابَين بِدورهما، واللّذَين تأكّد غيابهما عن مواجهة “الخضر” في تاريخ سابق.