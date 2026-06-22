الإصابة تُنهي مونديال زميل بن سبعيني

انتهت منافسة كأس العالم 2026 لِكرة القدم قبل الأوان، للاعب الدولي الألماني نيكو شلوتربيك.

ويشكو المدافع نيكو شلوتربيك إصابة على مستوى الكاحل الأيسر، وتحديدا تمزّق الرباط الصليبي، الذي يتطلّب الخضوع لِعميلة جراحية، وابتعاد عن الميادين لِفترة طويلة.

وسقط اللاعب شلوتربيك في فخ الإصابة مساء السبت الماضي، خلال خوضه مباراة منتخبه الوطني الألماني والمنافس الإيفواري. واضطرّ للخروج عند انطلاق الشوط الثاني.

وجاءت الإصابة بعد تصادم للاعب شلوتربيك مع المهاجم الإيفواري حمد ديالو.

وفي بيان له نشره، الإثنين، قال اتحاد الكرة الألماني: “استُبعد نيكو شلوتربيك من المشاركة في كأس العالم 2026 حتى نهايتها”.

ونقل اتحاد الكرة لألماني على لسان الناخب الوطني يوليان ناغلسمان، قوله: “سنفتقد حقّا مدافعا متميزا مثل شلوتي، خاصة بِفضل مهاراته الرائعة في بناء الهجمات”.

ويبلغ نيكو شلوتربيك من العمر 26 سنة، وقد خاض مع منتخب ألمانيا 29 مباراة دولية منذ 2022، يوجد بينها مواجهتا كوراساو وكوت ديفوار في المونديال الحالي. وسجّل هدفا.

وعلى مستوى الأندية، يُزامل نيكو شلوتربيك المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في فريق بوروسيا دورتموند.

وبِخصوص اللاعب البديل، عدّدت الصحافة الألمانية اسمَي: فالديمار أنطون من بوروسيا دورتموند، وماليك ثياو من نيوكاسل الإنجليزي. في انتظار القرار النهائي للمدرب ناغلسمان.