الإصلاحات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد

في مواجهة التوترات الجيوستراتيجية وتوترات الميزانية، الجزائر لديها القدرة على التغلب على الوضع. ولكن فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والعالمية. من الملحّ الحصول على رؤية إستراتيجية التحدي للسنوات القادمة 2022 – 2025 – 2030 هو ضمان نجاح الإصلاحات التي لها آثار صعبة أو مؤلمة على المدى القصير، لكنها تحمل آمالاً كبيرة على المدى المتوسط والطويل في المستقبل.

1. حالة الاقتصاد 2020/2021

ينص قانون المالية لعام 2022 على نمو بنسبة 3.3٪ مقابل 3.4٪ في عام 2021. ولكن يمكن حساب معدل النمو مقارنة بالفترة السابقة. يعطي المعدل المرتفع في عام 2021 مقارنة بالمعدل المنخفض في عام 2020 معدلًا منخفضًا تراكميًا، والذي يجب أن يكون على الأقل على مدى عدة سنوات معدل نمو 7 إلى 8٪ لاستيعاب التدفق الإضافي للطلب على الوظائف بين 350.000 إلى 400.000 طلب في السنة بالإضافة إلى ذلك. إلى معدل البطالة الحالي، والذي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في عام 2021 سيكون 14.1٪ و14.7٪ في عام 2022 (أكثر من 30٪ للفئة العمرية 20 إلى 30) بما في ذلك التوظيف الزائد للإدارات والمؤسسات العامّة والتوظيف في القطاع غير الرسمي للسوق.

ويساهم السوق غير الرسمي بنسبة 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالتهرّب من الضرائب، وتقدَّر حسب رئيس الجمهورية بـ 6000 إلى 10000 مليار دينار، أي ما بين 44 و73 مليار دولار. وتجنباً للاضطراب الاجتماعي، نص قانون المالية 2022 على إعانات تزيد على 14 مليار دولار، بمعدل 138 ديناراً للدولار، تمثل 19.7٪ من موازنة الدولة.

وبحسب بنك الجزائر، فإن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات تقدر بنحو 23.387 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، أو 31.188 مليار دولار نهاية عام 2021. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية والخدمية 28.702 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى لعام 2021، والتي من شأنها أن تعطي اتجاهًا سنويًا قدره 38.280 مليار دولار. أما الواردات السلعية فتُقدر بنحو 27.973 مليار دولار، باستثناء الخدمات وتتجه في نهاية عام 2021 إلى 37.5 مليار دولار. إذا أضفنا خدمات بنحو 6 مليارات دولار، مقابل 10/11 للسنوات 2010/2019، سيكون لدينا تدفقٌ للعملات الأجنبية في نهاية عام 2021 بحوالي 43.5 مليار دولار.

وكان عجز الموازنة المتوقع لعام 2022 يزيد عن 137 ديناراً للدولار وقت صياغة القانون، أي 30.50 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار مقارنة بعام 2021. وبحسب صندوق النقد الدولي، تعمل الجزائر بأكثر من 137 ديناراً. في عام 2021 وأكثر من 150 دولارًا في عام 2022. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 44.724 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، واحتياطي الذهب (173 طنًا) حوالي 11 مليار دولار 55 مليار دولار اعتبارًا من 30/09/2021. بافتراض نفس السيناريو للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ستنخفض احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 6.784 مليار دولار من عام 2020 (48 مليار دولار).

/42 مليار دولار لا تشمل الذهب وحوالي 52/53 مليار دولار بما في ذلك الذهب. مستوى التضخم هو نتيجة تقييد الواردات وانخفاض قيمة الدينار وانخفاض العرض والقضايا النقدية دون نظراء منتجين، إذ سجل المعروض النقدي نموا بنسبة 12.79٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021.

وبحسب بنك الجزائر، فقد انخفضت قيمة الدينار الجزائري في المتوسط للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.21٪ مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام 2020. قانون المالية 2022 يتوقع 149.3 دينار جزائري مقابل دولار واحد عام 2022، 156.8 دينار جزائري/ دولار أمريكي عام 2023 و 164.6 دينار جزائري/ دولار أمريكي عام 2024. في 1 يناير 2022، تم تسعير الدينار بسعر 138.80 دينارلل دولار بفارق أكثر من 50٪ في السوق الموازية. (ما بين 213/215 دينار لليورو بسعر البيع/ الشراء).

ورغم أن قيمة الدينار تراجعت من 5 دنانير في الأعوام 1970/1973 إلى 80 ديناراً بين 2000/2004 وحالياً ما بين 138/139 ديناراً للدولار، إلا أن ذلك لم يسمح بزيادة الصادرات خارج المحروقات. والسبب هو عدم وجود إستراتيجية انتعاش اقتصادي، إذ أن العائق هو دائما ثقل البيروقراطية التي تخنق الطاقات الإبداعية. في الواقع، مع المشتقات الهيدروكربونية، تتراوح أرباح العملات الأجنبية لعام 2021 بين 97/98٪ حيث في هذا الشهر من ديسمبر 2021، سوناطراك هي الجزائر والجزائر سوناطراك.

يساهم السوق غير الرسمي بنسبة 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالتهرّب من الضرائب، وتقدَّر حسب رئيس الجمهورية بـ 6000 إلى 10000 مليار دينار، أي ما بين 44 و73 مليار دولار. وتجنباً للاضطراب الاجتماعي، نص قانون المالية 2022 على إعانات تزيد على 14 مليار دولار، بمعدل 138 ديناراً للدولار، تمثل 19.7٪ من موازنة الدولة.

نظرًا لحقيقة أن أكثر من 85٪ من المواد الخام مستورَدة، فإن معدل التكامل المنخفض للشركات العامة والخاصة، دون احتساب المساعدة الفنية الأجنبية، مع انخفاض قيمة الدينار بين عامي 2022 و2024، ستكون العملية التضخمية مستدامة. الآثار هي تدهور القوة الشرائية، وتوسيع الإيجارات والمضاربة والسوق غير الرسمي. يجب رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك بما لا يقل عن نقطتين إلى ثلاث نقاط من أجل تجنب إفلاسهم مع خطر إبطاء أنشطة تكوين الثروة.

2. ما هي الحلول الثمانية للتعامل مع توترات الميزانية خلال الفترة 2022/2025؟

حقيقة مع نفاد صندوق ضبط الإيرادات يُطرح السؤال حول أدوات مواجهة متطلبات الإنفاق مقابل محدودية الدخل. لذلك أرى أنّه يجب اعتماد خط سير حذر وفقا لجملة إجراءات ألخّصها في 8 تدابير:

أولا: تخصيص مستهدَف للموارد المالية وترشيد النفقات (اقتصاد التسيير) سواء للعملة الصعبة أو الوطنية مع المكافحة بفعالية ضد الأعباء الإضافية والفساد.

ثانيا: التوجُّه إلى إصلاح للنظام الضريبي مع إدخال ميكانيزمات شفافة إلى الفضاء الموازي بعيدا عن أيِّ تصرف إداري بيروقراطي. ويتضمّن المشروع في هذا المجال مجابهة بعض المصادر الضريبية من بين المؤسسات منها تلك التي لديها علاقات تجارية مع شركات استشارة ومساعدة تقنية مالية ومحاسبية مقيمة بالخارج. وتمّ إدراج أحكام في شكل رسوم ضد التعسف ومكافحة تهريب العملة.

وينبغي فرض ضرائب إضافية على المؤسسات التي تلجأ إلى التعاقد من الباطن في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأشغال العامة، من أجل الحد من الاحتيال وتهريب العملات.

ثالثا: استخدام الانخفاض في العملة الوطنية، الدينار، كي لا نقول تخفيض قيمته، التي ارتفعت من 75/80 ديناراً للدولار الواحد حوالي 2000/2005 إلى 139 ديناراً نهاية شهر ديسمبر 2021. وهذا يجعل من الممكن تخفيض قيمة الدينار وعجز الموازنة ولكنه يزيد من التضخم الذي تتحمله الشركات والمستهلكون. أما بالنسبة للدولار، فيزيد ضريبة النفط بالدينار (المبيعات بالدولار)، أما بالنسبة لليورو، فيزيد الضريبة العادية من خلال الواردات باليورو.

رابعاً: الضريبة على احتياطي النقد الأجنبي من العملة الصعبة، والتي تستفيد من فترة راحة مدّتها ثلاث سنوات لواردات السلع والخدمات غير القابلة للضغط، مع العلم أن إقامة اقتصاد منتِج يتطلب فترة لا تقل عن الحدّ الأدنى للربحية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من سنتين إلى ثلاث سنوات بعد إطلاق المشروع و7/8 سنوات للمشاريع الكبيرة.

خامسا: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ممّا يستوجب رفع المعوقات البيروقراطية الخانقة من خلال شراكة ذات ربح مشترك بعيدا عن الخلط مع الاستدانة الخارجية، ممّا يخفّف من خروج العملة الصعبة شريطة أن يشمل هذا الفروع الإنتاجية ذات التنافسية.

سادسا: وضع سياسة للدعم والتحويلات الاجتماعية المركَّزة بين المهن والمناطق، ويتضمن المشروع في نفقات الكهرباء تقليصا بنسبة 60 بالمائة لفواتير سكان الجنوب. غير أنه مستقبلا لا يمكن تحمّل تعميم الدعم الذي أظهرت تحليلاتٌ شملت الاستهلاك وبنية المستفيدين أنه يذهب أكثر إلى غير مستحقيه.

سابعاً: تجنُّب الإصدار النقدي (التمويل غير التقليدي). إذا لزم الأمر، يجب أن تكون موجّهة نحو القطاعات التي تنتج قيمة مضافة من أجل تجنّب التضخّم الذي يضرّ بالنموّ.

ثامناً: لتلافي الانعطاف المأساوي في انهيار أسعار النفط كما حصل عام 1986، فإن الحل الدائم وهو وجود رؤية إستراتيجية لإقامة اقتصاد متنوِّع في إطار المعايير الدولية، مع محاربة قوية للفساد الذي يتم عن طريق تضخيم الفواتير، وإشاعة الحياة، وإدارة المدينة بمعنى الإدارة العقلانية أو الحكم.

في الختام، برؤية صادقة والتوجّه نحو المستقبل، تمتلك الجزائر كل القدرات للنجاح والتغلب على الوضع الراهن الذي يؤدي إلى انتكاسات اقتصادية. لا يمكن للوقوف والركود إلا أن يؤدي إلا إلى صندوق النقد الدولي، مع استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، مع تداعيات اجتماعية وأمنية. الأوضاع الإقليمية تعني الحكم الرشيد وجبهة وطنية لتحقيق التحوّل الاقتصادي.